Reubicaciones que cambiaron el fútbol: ¿Ferran Torres de lateral?

Normalmente, el joven jugador, en la etapa juvenil, tiene definida la posición en la que jugará, es decir, aquella en la que inicia su carrera, que podría llevarlo a ser profesional a diferentes niveles. A lo largo de la formación en el fútbol base, algunos chicos estaban dispuestos a escuchar a sus entrenadores, a dejarse aconsejar y a mantener abiertas las puertas, es decir, la posibilidad de cambiar la definición de su posición para rendir mejor, según sus características técnico-tácticas, físicas y, sobre todo, su personalidad. Sin embargo, también había quienes no aceptaban una reubicación, pensando que se cuestionaba su calidad, lo que les resultaba incómodo y no les permitía creer en su futuro.

Este fenómeno no ocurría solo en la etapa de formación, sino que también se han dado cambios y reubicaciones en jugadores profesionales, con el objetivo de mejorar su rendimiento, aprovechar mejor su talento y aspirar a convertirse en jugadores de nivel top. Para gestionar este tipo de cambios y convencer a un jugador profesional, debías ser alguien como Cruyff, Guardiola, Ancelotti, Flick, Xavi… grandes nombres que tenían la capacidad de explicar al jugador, futbolísticamente, lo que era mejor para construir su carrera.

Cruyff, en enero de 1993 / SPORT

En la época del Dream Team con el gran Johan Cruyff, vimos casos como el de Goikoetxea, quien fue fichado como extremo derecho por Osasuna. Cruyff lo convirtió en lateral derecho, donde alcanzó su mejor versión. A Miquel Àngel Nadal, que había sido incorporado como centrocampista, lo ubicó como defensa central derecho, lo que lo llevó a ser internacional por España y uno de los centrales más destacados de Europa. Ambos eran excelentes futbolistas, pero la sabiduría de Johan los convirtió en jugadores top en una posición distinta.

Sergio Busquets, cuando jugaba en el L'Hospitalet, era delantero centro. Incluso en la selección provincial, en la que fui seleccionador, fue fichado por el Barça, donde se le convirtió en interior ofensivo hasta su etapa juvenil. Luis Enrique, como entrenador del Barça B, no lo consideraba titular, pero Guardiola lo subió al primer equipo y lo ubicó como pivote, por delante de la defensa, donde demostró su talento y se convirtió en el mejor mediocentro del mundo, triunfando en todas las competiciones con el club y la selección. Aún no ha aparecido un pivote que esté a su nivel; sigue siendo el número uno.

Jordi Alba, un ejemplo en todos los sentidos

Jordi Alba, en el fútbol base del Barça, era un centrocampista creativo destacado, pero no convenció a la dirección deportiva para que lo mantuvieran en esa posición en el primer equipo. Después de salir del club, pasó por Cornellà, fue fichado por el Valencia, donde Emery lo transfó en lateral izquierdo. Comenzó a destacar muchísimo, llegó a la selección absoluta y el Barça lo recuperó pagando 35 millones. Desde entonces, se ha proclamado como el mejor lateral izquierdo del mundo y sigue destacando en Miami en la misma posición.

Lucas Vázquez despeja un balón / Efe

Lucas Vázquez, en su etapa de formación, era extremo derecho. Incluso en sus primeros pasos como profesional, y especialmente durante su cesión al Espanyol, hizo una temporada fantástica. Regresó al Real Madrid y siguió como extremo, pero Ancelotti vio en él un lateral derecho con gran recorrido, capaz de incorporarse desde atrás, generar ocasiones, entrar por dentro, finalizar, marcar y, además, ser un gran recuperador en los duelos contra los extremos. Esta decisión convirtió a Lucas en uno de los jugadores más valiosos en el mercado y en una pieza clave para el club.

Llorente, futbolista del Atlético de Madrid / EFE

Marcos Llorente, en sus primeros pasos como profesional en el Atlético de Madrid, era centrocampista interior ofensivo. Sin embargo, Simeone, con buen criterio y teniendo en cuenta sus capacidades, lo transformó en lateral derecho. Su intensidad, capacidad aeróbica y sus llegadas agresivas desordenaron la banda izquierda del equipo contrario, asistiendo y marcando. Esta apuesta lo llevó a la selección absoluta, y sigue destacando en esa posición.

Carles Puyol, en su etapa en el Barça B, jugaba de centrocampista. Un día, Joan Martínez Vilaseca, el mejor analista de jugadores y partidos que he conocido en mis 23 años en el Barça y de quien aprendí más, sugirió a Van Gaal que lo subiera al primer equipo y lo potenciara como lateral derecho. En el partido contra el Real Madrid, donde Carles anuló completamente a Figo, comenzó su meteórica carrera, que lo llevó a convertirse en el mejor defensor del mundo en pocos años.

Sergi Roberto, en su etapa en el fútbol base del Barça, jugó como centrocampista (interior ofensivo o pivote). En el primer equipo, sus mejores partidos y su mejor rendimiento se han visto cuando ha jugado como lateral derecho, posición en la que ganó el triplete en 2015.

Los cambios de posición que yo propongo

Estos son jugadores conocidos, con grandes trayectorias reconocidas mundialmente. Sin embargo, es probable que, si no se hubieran reubicado y no se les hubiera encontrado la posición en la que pudieran demostrar su mejor versión, sus trayectorias no habrían sido las mismas y, posiblemente, habrían tenido menos éxito y reconocimiento.

Yaya Touré jugó en el Barça entre 2007 y 2010 / SPORT

Existen muchos casos como estos, pero también otros en los que no se tuvo suerte, y algún entrenador no intuía, intentaba o decidía reubicar al jugador, con todas las consecuencias, para el bien del equipo y de la proyección personal del mismo.

Giuliano Simeone se ha convertido en un fijo en el once del Atlético de Madrid / EFE

Giuliano Simeone es un buen extremo derecho, pero quizás sería mejor como un lateral derecho top, teniendo en cuenta su capacidad de largo recorrido, agresividad en los duelos, velocidad, resistencia (cualidades que muy pocos tienen), ambición, carácter ganador e intensidad en los últimos metros. Si yo fuera el Cholo Simeone, claramente lo reubicaría en esa posición.

¿Mbappé es un futbolista top? ¿Más como delantero centro o extremo izquierdo? ¿Camavinga es mejor centrocampista o lateral izquierdo? ¿Fede Valverde rinde mejor como interior, pivote o lateral derecho? Pau Cubarsí es un central derecho top. ¡Creo que también sería un pivote – mediocentro top! Raphinha es un excelente extremo. ¿Y de media punta? ¿Sería un impresionante lateral izquierdo con el fútbol que está desplegando? ¡Para mí sí!

Cubarsí elogió la gran temporada de Raphinha / Valentí Enrich

Ferran Torres no acaba de ser titular en el Barça como extremo o delantero. ¿Y como lateral derecho? Viendo que es rápido, sabe robar balones, recuperar, se asocia, desequilibra en el 1x1 y, sobre todo, cumple físicamente con los requisitos para esa posición, ¿llegaría a ser titular? ¿Qué os parece?

Futbolísticamente, esto se llama polivalencia de un jugador. Todos, y sobre todo los talentosos, la tienen. Pero hay que acertar con la mejor posición, aquella en la que el jugador se sienta más cómodo, realizado y donde pueda sacar su mejor fútbol, calidad y rendimiento para aportar al equipo. Esto beneficia al jugador tanto en el reconocimiento externo como, sobre todo, en su propio reconocimiento. Acertar con la posición del jugador es hacer que disfrute jugando, y eso es la base para evolucionar y mejorar día a día. Bakero había jugado de extremo ya como profesional, pero en el Barça brilló y triunfó como mediapunta.

Bakero pelea por un balón con Alkorta / SPORT

Lamentablemente, muchos no han tenido suerte en su carrera, no han podido disfrutar tanto, llegar más lejos ni ser más reconocidos por no haber estado ubicados en su mejor posición. A pesar de tener más calidad e incluso talento que otros, esto, entre otras cosas, es fútbol.