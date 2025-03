¿Qué puede hacer Pedri para ser aún mejor?

RFEF

Es muy importante tener una buena red de ojeadores en territorio español para poder tener control e información de todos los jugadores jóvenes, en cualquier categoría territorial y de cualquier edad, porque los talentos pueden aparecer desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes. Esto incluye las categorías regionales, provinciales, hasta las divisiones de honor, pasando por las preferentes.

Los scouters de los equipos – clubes, sobre todo los profesionales, además de ver varios partidos durante el fin de semana, deben tener información y contactos en sus zonas sobre los chicos o chicas que destacan. Deben ir a verlos, tener capacidad de valoración y análisis del nivel del jugador, y lo que es muy importante, rapidez de reacción para aconsejar si fichar o no. ¿Por qué? Porque quien detecta más pronto el talento, determina la valoración y, sobre todo, aconseja el fichaje, es quien normalmente, o en el 90% de los casos, incorpora al jugador.

Pedri en acción ante el Benfica durante el partido de Champions League / Javi FERRÁNDIZ / SPORT

Aquí está la clave entre el Barça y el Madrid. Y esto depende de la convicción, el conocimiento y la capacidad de detección de un scout. Ser buen scout es tener talento de valoración y análisis, intuición, convicción y visión en la proyección de un jugador joven. Y si un scout tiene todo esto, pero no le apasiona el fútbol y lo ve como un trabajo, como un sobre sueldo de los fines de semana, este tipo de scout normalmente tiene buena información, asiste a los suficientes partidos para ver chicos, hace muchos informes para justificar su trabajo, pero le cuesta “mojarse”, es decir, ser contundente y rápido a la hora de aconsejar el fichaje de un jugador. A mí me gustan los scouts que ven pocos partidos, hacen menos informes, pero son muy insistentes en fichar e incorporar jugadores. Es decir, menos cantidad y más calidad, más precisión. Este tipo de scout no tiene dificultades a la hora de descubrir a un Pedri.

¿Por qué estoy citando a Pedri?

Porque en estos momentos es el centrocampista con más talento, más completo, con mejor calidad técnica y táctica, destacable personalidad, capacidad aeróbica impresionante y, sobre todo, continuidad en el alto rendimiento, que es clave en la carrera de un futbolista de gran talento.

Pero en su momento, cuando jugaba en Las Palmas, en Segunda División, siendo muy joven, no era fácil ver, intuir, detectar estas características e imaginarse que llegaría en tan poco tiempo a la élite del fútbol y que sería el mejor centrocampista de Europa y posiblemente del mundo. Tiene 22 años y es ya imprescindible en un gran club como el Barça y también en la selección española, campeona de Europa.

En su momento, el jefe del departamento de scouting del Barça, Pep Boada, con su red de scouts de España, y en este caso en las Islas Canarias, lo detectó primero con el scout territorial y, con rapidez de actuación, con la ayuda de José Mari Bakero, en ese momento responsable de fichajes de jóvenes, fue rápido a verle y valorar su fútbol en un partido. Durante el partido, sin esperar a que se terminara, Bakero llamó a Eric Abidal, responsable en aquella época de fichajes, e insistió en fichar ya a Pedri.

La velocidad de detección, valoración y actuación fue clave para incorporar a Pedri.

No estaba claro qué rol tendría Pedri en el Barça, pero en la pretemporada con Ronald Koeman como entrenador, se vio rápidamente su talento, y allí empezó su proyección meteórica y despliegue de talento, que más tarde también le dio protagonismo Xavi.

Koeman hizo debutar a Mingueza / Javier Ferrándiz

En pocos meses se ha convertido en titular indiscutible y pronto interior de la selección española, jugando todos los partidos y sin descanso, lo que le generó algunas lesiones musculares por fatiga y demasiado desgaste, lo que le provocó discontinuidad en los partidos. Por suerte, ahora tenemos a Pedri recuperado de todo y lleno de energía.

Todo lo bueno de Pedri que no se ve a simple vista

Es un centrocampista polivalente, muy talentoso, con capacidad de jugar y adaptarse rápidamente en las tres posiciones en el mediocampo en el sistema de Hansi Flick. Su visión y orientación, descongestión de juego, acompañados de una gran capacidad de recuperación, le permiten ser pivote organizador y líder, por delante de la defensa, tanto en solitario como jugando con dos pivotes. Su anticipación en contención, recuperación, interceptación, rapidez en circulación, velocidad mental y virtud para saber medir toques, dar pausa o velocidad en conducción, le compensa la carencia física que se exige al jugar como pivote.

Aunque aguanta bien determinados contactos, es listo e intenta evitarlos. Interpreta muy bien las transiciones defensivas, especialmente las ofensivas, donde es capaz de dar profundidad al equipo conduciendo o con un pase directo o pase de gol. Es decir, sabe guardar su posición más defensiva como centrocampista, con clara vocación, rol en organización, orientación de juego y sorprender con las salidas desde atrás con velocidad, dominio del balón en conducción a plena velocidad, rompiendo líneas, llegando al borde del área contraria, finalizando o asistiendo en el momento oportuno.

También tiene talento y una capacidad de adaptación impresionante. Su calidad y recursos le permiten convertirse en centrocampista-interior ofensivo o media punta, por detrás del delantero. Es hábil entre líneas, en espacios reducidos, con una excelente velocidad mental en ejecuciones cuando es presionado, destacando su juego asociativo, sabiendo medir los toques en determinadas jugadas, asistir o llegar y finalizar. Todo esto con mucha creatividad en la construcción, habilidad, agresividad positiva hacia la portería y rapidez, que es clave en los espacios muy reducidos que siempre tiene el Barça en fase de finalización.

Raphinha, Lamine y Pedri son tres de las grandes estrellas del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Su “diálogo” con los compañeros-centrocampistas en coordinación en los movimientos es excelente, donde no demuestra egoísmo en la ocupación del espacio. Pedri asiste y marca con talentosas llegadas desde la segunda línea y, en transición defensiva, al perder el balón, es el primero en defender y recuperar el balón. Aparte de ser individualmente un crack, su estilo de juego prioriza el juego y rendimiento del equipo, y lo hace de verdad.

¿En qué puede mejorar alguien tan completo como Pedri?

Todos los grandes jugadores, los cracks que han pasado por el fútbol mundial, muy conocidos, han tenido muchísimas virtudes y alguna carencia que han conseguido mejorar o superar. También Pedri, en algunas pocas facetas, podría mejorar y rendir aún mejor, aunque en estos momentos su despliegue de talento es inmenso. Es muy joven, inteligente y estoy seguro de que él mismo es consciente de lo que debe aprender.

Es un jugador que acaba cada partido con más kilómetros corridos que cualquier otro de su equipo Bojan Krkic Sr.

Más que aprender, es corregir o gestionar mejor su desgaste durante el partido, porque es tan ambicioso que estoy seguro de que es un jugador que acaba cada partido con más kilómetros corridos que cualquier otro de su equipo. A veces pierde el balón o algunos duelos directos por falta de frescura. Es consciente de no poder estar presente en todas las jugadas ofensivas y también defensivas. Ahora es muy joven y puede, pero con el paso de los años esto cambiará, y es importante para su carrera.

Su capacidad de dominio del balón en conducción a plena velocidad es impresionante, lo que no es fácil y es una virtud importante que no tienen muchos extremos. Sin embargo, también debe utilizar esta habilidad con moderación, cuando está fresco y cuando realmente lo requiere para romper líneas. En ocasiones, puede abusar de esta virtud. Esto es fácil de corregir. Lo que no es fácil es no tenerla y querer aprender. Eso es talento puro.

ENTRENO FC BARCELONA. FOTO: VALENTI ENRICH. jules kounde . pedri gonzalez. barça. entreno 2024/2025. ciudad deportiva joan gamper / Valentí Enrich / SPO

Le gusta mucho y al público también, sus giros con el balón, eliminando y desorientando a los contrarios, manejando el balón con las dos piernas por igual, saliendo de la presión de varios contrarios con gran habilidad, divirtiéndose prácticamente. Pero esto le ha causado algunas entradas feas, porque deja en ridículo a los oponentes, y debe tener esto en cuenta. Más que mejorar, es corregir, para evitar lesiones.

Pedri es muy generoso, gran compañero, muy ambicioso, desprende seguridad y notable autoconfianza, acompañada de un carácter ganador y humildad en su comportamiento y actuaciones sobre el terreno de juego. Su valentía y atrevimiento contagian al equipo y, cuanto más importante es el partido, con más exigencia y presión, Pedri juega mejor. Su actitud, entrega y profesionalidad son ejemplares, y esto es clave en su rendimiento, que tiene mucha continuidad.

Pedri es un gran ejemplo y enseña el camino para los jóvenes que quieren ser futuros Pedris. Tiene algunas virtudes de Xavi e Iniesta, pero no es ni uno ni otro, es Pedri.