Cabreo monumental con el Barça de los jugadores que entrenan a parte

El Barça ha tomado decisiones complicadas este verano para acabar con el overbooking de futbolistas y ante la inacción en algunos casos para salir. La dirección ha tomado cartas en el asunto ordenando que hasta seis futbolistas se entrenen a parte para evitar lesiones y para agilizar su salida. No habrá marcha atrás y tienen poco más de 15 días para buscar destino prioritariamente como traspaso. Hay un cabreo monumental por parte de varios futbolistas que consideran injusta la situación, sobre todo, los que han tenido más minutos con el primer equipo. Además, algún entorno explica que el club por ahora está pidiendo cantidades muy altas que dificultan la marcha de alguno de ellos. Flick ya explicó que no eran decisiones fáciles, pero que se debía ser valiente en estos casos para defender los intereses del Barça.

Los casos son muy distintos, aunque todos entrenan en un grupo a parte, en teoría, para que no se repita la desgracia de la lesión de Roony Bardghji, que quedará fuera toda la temporada por una jugada sufrida ejercitándose a máxima intensidad. Los 'separados' son Casadó, Hector Fort, Guille y Toni Fernández, Tommy Marqués y Jofre, aunque este último pendiente ya de la firma de documentos para su salida al Ajax.

Especialmente duro fue el momento en el que Hansi Flick le comunicó a Bardghji y Casadó que no se subían al autobús para ir al triangular de Italia el pasado fin de semana. Se vivieron momentos de incredulidad y tensión, sobre todo en el caso de Casadó, y los futbolistas sí convocados alucinaron con la situación. No fue un momento agradable y esto ha enturbiado el ambiente y mucho en los últimos días de temporada.

La figura de Casadó es muy querida por el entorno barcelonista por su implicación dentro y fuera de los terrenos. El centrocampista sabe que debe marcharse desde el inicio del verano y lo ha asumido, pero estaba gestionando su salida con su agente, Jorge Mendes, intentando buscar la mejor solución. El Barça espera que finalmente acepte irse para Arabia Saudí, dónde el Al Hilal pagará una cifra millonaria, pero el canterano prefería seguir en Europa. El hecho de estar apartado puede acelerar las cosas, pero en todo caso será el propio Casadó el que acabe decidiendo destino en función de sus intereses. Y ahora aún más.

El Barça cree que la medida es por el bien de los propios futbolistas. Para que sigan en ritmo, pero sin riesgo de lesión y para que aceleren las gestiones de sus salidas. En el vestuario, la medida no ha sentado nada bien aunque le llegada de los internacionales iba a provocar un problema de overbooking total y Flick quería trabajar a gusto.

Héctor Fort, al igual que Jofre Torrens y Tommy Marqués, deben salir con la modalidad de traspaso. Lo saben, aunque la tasación que hace el club en algunos casos es muy alta y si no se rebajan las cifras, difícilmente serán colocables. Fort ha perdido la partida con Xavi Espart en el lateral diestro, mientras que Marqués es víctima directa del fichaje de Rodri. Iba a tener dorsal en el primer equipo y era un jugador al que Flick había comparado con Frenkie de Jong, pero ahora negocian una venta con opción de recompra.