Otro pretendiente para Héctor Fort

Héctor Fort es uno de los jóvenes que más llama la atención del FC Barcelona. Ya recuperado de la lesión en el hombro que frenó su progresión en el Elche, el jugador cedido por el Barça participó en la trascendental victoria de su equipo en Oviedo, algo que reafirma los buenos informes que tienen muchos clubs sobre él.

Fort está cedido en el conjunto franjiverde hasta final de temporada, pero su contrato se extiende hasta el 2029. El Barça debe tomar una decisión sobre su futuro este verano. Ya había sonado como posible moneda de cambio y entrara en la operación Bastoni con el Inter de Milán y ahora se ha sumado otro club en la lista de equipos interesados.

Héctor Fort, en una visita al entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich / SPO

Según informa Matteo Moretto, el Bayer Leverkusen habría llamado a la puerta del internacional en categorías inferiores del Barça para incorporarlo la próxima campaña. Habría que negociar si la fórmula es un traspaso o bien se produciría una segunda cesión.

Lo que está claro es que Héctor Fort es un futbolista con mucha proyección por su calidad en el carril diestro, pero también por la opción de jugar en el zurdo. Con Eder Sarabia en el Elche llegó a jugar de central por la derecha, mejorando cada vez más sus prestaciones.

Cotización

Su valor de mercado actualmente, según el portal 'Transfermarkt' es de 12 millones, una cifra que incluso se puede quedar corta por un futbolista de 19 años. El Barça, eso sí, puede tener la opción de guardarse una opción de recompra o una compensación en caso de un futuro traspaso. Este método ya se ha utilizado en futbolistas como, por ejemplo, Abde, que puede salir del Betis este verano.

Fort estará pendiente, primero, de si tiene hueco en el Barça. La irrupción de Xavi Espart, sobre quien Flick comentó que le tiene guardada una plaza para la próxima temporada, puede ser un inconveniente en un puesto ocupado por Jules Koundé y en el que Eric Garcia también ha rendido a buen nivel. Araujo es otra opción por la diestra.

Hansi Flick conversa con Héctor Fort después del partido con el Elche en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito / SPO

En el lado contrario, en el izquierdo, el Barça tiene la intención de quedarse con Joao Cancelo, que sería la competencia de Alejandro Balde, como ocurre actualmente, con Jofre Torrents, a día de hoy lesionado, como tercera vía.

De momento todo son incógnitas sobre Héctor Fort, quien está centrado en intentar lograr la salvación con el Elche. El cuadro franjiverde se mide mañana domingo al Celta de Vigo en Balaídos con la intención de seguir escalando posiciones para salir de la zona de descenso.