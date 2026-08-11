Las seis salidas que espera cerrar el Barça ya se entrenan al margen del grupo

Coincidiendo con el regreso de la mayoría de los mundialistas, la primera plantilla del Barça afronta su remodelación casi definitiva. Es el momento de tomar decisiones y encarar la recta final de un mercado en el que todavía deben inscribirse varias salidas en forma de cesiones y traspasos.

En las últimas horas, el cuerpo técnico ha introducido algunos cambios en su plan de trabajo después de la grave lesión que sufrió Roony Bardghji. No se asumirán más riesgos en un momento de mercado tan delicado. Son varios los jugadores que tienen su futuro pendiente de resolver y la intención es extremar al máximo las precauciones. Y es que la grave lesión de Bardghji ha sido un duro revés en la planificación del área deportiva.

En la vuelta a los entrenamientos, ya se han evidenciado las primeras medidas en el día a día de la plantilla azulgrana. De momento, seis jugadores que hasta la fecha se han ejercitado a diario bajo la disciplina de Hansi Flick, a partir de ahora tendrán un trabajo físico específico al margen del grueso del vestuario.

Seis futbolistas, pendientes de su futuro

El caso más evidente es el de Jofre Torrent, que en cuestión de horas debería ser de manera oficial nuevo jugador del Ajax. El lateral lleva días con la operación cerrada, aunque unos problemas personales del entorno de la operación han retrasado el anuncio y el adiós del futbolista.

El segundo jugador que también se ejercita al margen y que también se espera la concreción de su salida es Marc Casadó. El centrocampista sigue debatiéndose entre las propuestas de Arabia Saudita y algunos contactos con clubes europeos. Continúa en periodo de reflexión antes de decantarse por una u otra propuesta.

La situación de Héctor Fort es similar. El lateral sabe que debe encontrar acomodo lejos del Spotify Camp Nou, pero poco a poco sigue incrementando la lista de pretendientes. Desde la Premier llegan todo tipo de ofertas de traspaso.

Tommy Marqués también figura en este grupo de jugadores que desde hoy trabajan al margen. El centrocampista sabe desde la semana pasada que deberá buscar salir antes de finalizar el mercado. Se busca un traspaso, pero tampoco se descarta una posible cesión si las ofertas de compra no cubren los objetivos marcados por el club. El Sporting Braga espera respuesta.

Finalmente, Guille y Toni Fernández cierran el grupo de seis jugadores que se espera abandonen la dinámica de la primera plantilla en los próximos días. Ya contamos en su día que la lista de pretendientes por ambos futbolistas es de lo más extensa, incluyendo la fórmula de traspaso o cesión. Tras cerrar la primera fase de la pretemporada, ha llegado el momento de elegir entre los múltiples clubes que buscan sus servicios.