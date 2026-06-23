Oficial: Iñaki Peña deja el Barça y ficha por el Panathinaikos

El FC Barcelona ha confirmado lo que era un secreto a voces en las últimas semanas: Iñaki Peña deja la disciplina azulgrana y pone rumbo al Panathinaikos FC, poniendo fin a una etapa de catorce años vinculada al club catalán.

Comunicado Oficial

"El FC Barcelona y el Panathinaikos FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Iñaki Peña al conjunto griego.

Iñaki Peña, de 27 años, se incorporó a las categorías inferiores del Club en 2012, procedente del Villarreal CF, y completó toda su formación en La Masia antes de pasar a formar parte del primer equipo en enero de 2023. Durante su trayectoria como azulgrana también vivió dos experiencias en calidad de cedido: en el Galatasaray, durante la temporada 2021/22, y en el Elche CF, la pasada campaña.

El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Iñaki Peña por su compromiso, profesionalidad y dedicación a lo largo de todos estos años defendiendo la camiseta blaugrana, y le desea mucha suerte y numerosos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional".

Tres millones y una portería más despejada

La salida de Iñaki Peña no solo pone punto final a su etapa en el FC Barcelona, sino que también permite al club avanzar en una de las prioridades del verano: reducir el exceso de efectivos en la portería. El acuerdo entre ambas entidades deja en las arcas azulgranas cerca de tres millones de euros, una cantidad nada desdeñable por un futbolista que no entraba en los planes de futuro de la dirección deportiva.

Szczesny e Iñaki Peña vivieron un reencuentro muy especial en el Barça - Elche / DANI BARBEITO

El guardameta alicantino firma un contrato de tres temporadas con la entidad ateniense, que además se reserva una opción para ampliar el vínculo por una campaña adicional. Peña superó el pertinente reconocimiento médico, último trámite antes de convertirse de manera definitiva en nuevo jugador del conjunto griego.

La operación beneficia a todas las partes. El Panathinaikos incorpora a un portero con experiencia en LaLiga y formación en La Masia, mientras que el Barça consigue liberar una ficha y seguir reordenando una demarcación que actualmente concentra más efectivos de los deseados. La llegada de Joan Garcia, la continuidad de Szczesny y la situación pendiente de Ter Stegen habían reducido considerablemente las opciones de protagonismo para el alicantino.

Tras más de una década vinculado al club azulgrana, Peña afronta ahora una nueva aventura lejos de España con el objetivo de encontrar la continuidad que no ha tenido en las últimas temporadas. Para el Barça, su traspaso supone una inyección económica y un paso más en la reestructuración de la plantilla de cara al próximo curso.