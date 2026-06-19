Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge SalinasLibres MotoGPFlorentinoBalizaLamineLopeteguiDónde ver Mundial 2026Horarios MotoGPMundial 2026CiclistasGonzalo BernadosVolta Catalunya femeninaEtapa 3 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaMercado de fichajesTopuriaPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Sabadell - ZamoraHorario BadosaPadre MessiCuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Programa Diamond LeagueCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Iñaki Peña, a un paso del Panathinaikos

El portero alicantino, muy cerca de recalar en las filas del conjunto griego por una cantidad inferior a los tres millones de euros

El Barça avanza en la salida de Iñaki Peña

El Barça avanza en la salida de Iñaki Peña

El Barça avanza en la salida de Iñaki Peña / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Monfort

Carlos Monfort

Iñaki Peña está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Panathinaikos. Tal y como avanzó SPORT esta mañana y confirmó el periodista Juli Claramunt en Jijantes, el guardameta alicantino abandonará definitivamente la disciplina azulgrana para emprender una nueva aventura en el fútbol griego.

La operación se cerrará por una cantidad inferior a los tres millones de euros, una cifra que satisface tanto al Barça como al Panathinaikos. El portero tenía como prioridad resolver su futuro cuanto antes y la propuesta del conjunto heleno ha acabado convenciendo a todas las partes implicadas. La intención es que Peña viaje durante los próximos días para incorporarse a la pretemporada del Panathinaikos, que arrancará la próxima semana. De esta forma, el guardameta podrá comenzar desde el primer día el trabajo con sus nuevos compañeros y afrontar con tiempo su adaptación al club griego.

Con 27 años, Iñaki Peña pone fin a una larguísima etapa vinculada al Barça. El guardameta llegó a La Masia en 2012 procedente del Villarreal, por lo que ha pasado cerca de 14 años ligado a la entidad azulgrana. Durante todo ese tiempo destacó no solo por sus condiciones bajo palos, sino también por su profesionalidad y compromiso.

Peña nunca generó un problema interno ni mostró una mala cara pese a convivir durante años con una competencia enorme en la portería. Siempre que el equipo lo necesitó respondió con solvencia y ofreció un rendimiento fiable, especialmente en momentos de máxima exigencia. La pasada temporada no logró asentarse con el protagonismo que esperaba y entendió que había llegado el momento de buscar una oportunidad estable lejos de Barcelona. Ahora, el Panathinaikos le ofrece un proyecto atractivo y la posibilidad de convertirse en una pieza importante dentro de una entidad histórica del fútbol europeo.

Noticias relacionadas y más

Así pues, a falta de los últimos trámites, todo apunta a que Iñaki Peña iniciará una nueva etapa en Atenas, cerrando así una trayectoria ejemplar en el Barça y afrontando un desafío que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL