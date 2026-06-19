Iñaki Peña, a un paso del Panathinaikos

Iñaki Peña está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Panathinaikos. Tal y como avanzó SPORT esta mañana y confirmó el periodista Juli Claramunt en Jijantes, el guardameta alicantino abandonará definitivamente la disciplina azulgrana para emprender una nueva aventura en el fútbol griego.

La operación se cerrará por una cantidad inferior a los tres millones de euros, una cifra que satisface tanto al Barça como al Panathinaikos. El portero tenía como prioridad resolver su futuro cuanto antes y la propuesta del conjunto heleno ha acabado convenciendo a todas las partes implicadas. La intención es que Peña viaje durante los próximos días para incorporarse a la pretemporada del Panathinaikos, que arrancará la próxima semana. De esta forma, el guardameta podrá comenzar desde el primer día el trabajo con sus nuevos compañeros y afrontar con tiempo su adaptación al club griego.

Con 27 años, Iñaki Peña pone fin a una larguísima etapa vinculada al Barça. El guardameta llegó a La Masia en 2012 procedente del Villarreal, por lo que ha pasado cerca de 14 años ligado a la entidad azulgrana. Durante todo ese tiempo destacó no solo por sus condiciones bajo palos, sino también por su profesionalidad y compromiso.

Peña nunca generó un problema interno ni mostró una mala cara pese a convivir durante años con una competencia enorme en la portería. Siempre que el equipo lo necesitó respondió con solvencia y ofreció un rendimiento fiable, especialmente en momentos de máxima exigencia. La pasada temporada no logró asentarse con el protagonismo que esperaba y entendió que había llegado el momento de buscar una oportunidad estable lejos de Barcelona. Ahora, el Panathinaikos le ofrece un proyecto atractivo y la posibilidad de convertirse en una pieza importante dentro de una entidad histórica del fútbol europeo.

Así pues, a falta de los últimos trámites, todo apunta a que Iñaki Peña iniciará una nueva etapa en Atenas, cerrando así una trayectoria ejemplar en el Barça y afrontando un desafío que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.