Iñaki Peña se va al Panathinaikos: Tres años y tres millones de traspaso

Iñaki Peña ya tiene nuevo destino y pone fin a su etapa en el Baça aligerando así la nómina de porteros. El acuerdo para su fichaje por el Panathinaikos está cerrado y el portero alicantino se convertirá en nuevo jugador del conjunto griego entre este lunes y, como muy tarde, el martes por la mañana. El guardameta firmará un contrato de tres temporadas, con opción a una cuarta, en una operación que dejará al Barça unos 3 millones de euros.

El último paso antes de la firma serán las pruebas médicas, programadas para este mismo lunes. Una vez superado el reconocimiento, Iñaki Peña rubricará su nuevo contrato y pondrá fin a su etapa como futbolista azulgrana, después de haber jugado la última temporada cedido en el Elche.

La salida del guardameta forma parte del proceso de limpieza que el Barça está llevando a cabo en la portería. El club azulgrana cuenta con varios efectivos bajo palos y necesitaba aligerar una posición especialmente cargada. Con la marcha de Iñaki Peña, la entidad no solo reduce competencia interna, sino que también obtiene un ingreso cercano a los tres millones.

Para el portero alicantino, el Panathinaikos supone la oportunidad de abrir una nueva etapa en el extranjero y buscar continuidad en un club histórico del fútbol griego. El acuerdo está completamente encarrilado y solo queda que las pruebas médicas confirmen el desenlace esperado: Iñaki Peña será jugador del Panathinaikos.

Operación salida

La salida de Iñaki Peña pone punto final a su etapa en el FC Barcelona, club al que llegó en edad formativa y en el que completó todo el recorrido hasta asentarse en dinámica del primer equipo. Sin sitio claro en la planificación deportiva, el portero alicantino emprende ahora una nueva aventura lejos del Camp Nou con el Panathinaikos como destino.

Su marcha también permite al Barça liberar espacio en una portería especialmente cargada. Después de la salida de Diego Kochen y con la marcha de Iñaki Peña, el club azulgrana aligera una demarcación en la que todavía figuran Ter Stegen, Joan Garcia, Szczesny, Astralaga y Yaakobishvili. Un overbooking bajo palos que obligaba a tomar decisiones para ordenar roles y avanzar en la configuración definitiva de la plantilla.