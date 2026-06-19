El Barça avanza en la salida de Iñaki Peña: ya hay ofertas

El Barça va con todo en la operación salida. El objetivo es intentar concretar la marcha de varios jugadores antes del 30 de junio aunque está complicado porque el mercado anda bastante paralizado por el Mundial. Uno de los integrantes de la plantilla que no continuará con toda seguridad es Iñaki Peña, que regresa de su cesión al Elche. Al portero le queda un año de contrato -renovó para salir a préstamo- y ya maneja el interés de dos equipos de fuera de España para concretar una salida. Al Barça le gustaría ingresar alguna cantidad en forma de traspaso, pero todo indica que la vía sería la carta de libertad manteniendo derechos a futuro en el caso de que haya una futura venta. El club sí se ahorraría el salario dejando margen salarial.

Una de las opciones que tiene encima de la mesa Iñaki Peña es el Panathinaikos, que busca portero tras la salida del cedido Alban Lafont. Iñaki gusta y están dispuestos a firmarle en un contrato a largo plazo en un club que desea realizar una amplia revolución de plantilla tras la salida de Rafa Benítez como entrenador. El club griego puede pagar salarios importantes y la opción de Iñaki Peña sería prioritaria en estos momentos.

El otro club que ha sondeado a Iñaki Peña es el Feyenoord, equipo que busca relevo al portero aleman Timon Wellereuther. El club holandés quería fichar al portero italiano del Cagliari Elia Caprile, pero las demandas económicas por el traspaso han frenado esta opción e Iñaki Peña ha surgido como opción importante.

En los dos casos, los clubs no desean pagar traspaso alguno al Barça ya que la ficha del portero es alta y la operación solo podría ir en este escenario. El Barça esperaba encontrar alguna opción de traspaso o, incluso, colocar a Iñaki en la alguna operación de compra de jugadores, pero ahora la prioridad es aligerar plantilla cuanto antes y aprovechar las oportunidades que da el mercado para, al menos, ahorrarse la ficha.

Iñaki Peña está priorizando una salida al extranjero. En el Elche comenzó de titular, pero fue perdiendo la confianza de su entrenador y finalmente perdió la partida con el veterano Dituro, que acabó de titular indiscutible. Ahora, Peña busca un proyecto que le de estabilidad de futuro y que le permita tener much más protagonismo para coger ritmo durante una temporada entera, ya que está convencido de que puede dar un salto.