Obsequio de peso para los jugadores del Barça: relojes de lujo valorados en 4.000 euros

Son días felices en Barcelona. La proclamación del Barça como campeón de Liga ha dejado un ambiente inmejorable en el vestuario azulgrana, donde las celebraciones se han ido encadenando prácticamente sin descanso durante la última semana. Entre la rúa por las calles de la ciudad, fiestas privadas, aniversarios de algunos jugadores y comidas entre compañeros, el equipo de Hansi Flick vive uno de esos momentos en los que todo sale bien y en los que la unión del grupo se nota dentro y fuera del campo.

Y por si faltaba algún motivo más para seguir celebrando, la plantilla recibió este jueves un regalo que no ha dejado indiferente a nadie. Tal y como contó Mundo Deportivo, los jugadores del Barça han sido obsequiados con un reloj de la marca Hublot valorado en algo más de 4.000 euros. La firma suiza también quiso tener un detalle con parte del cuerpo técnico y con todos los integrantes del primer equipo azulgrana.

Así es el reloj de Hublot que recibieron los jugadores / Archivo

Curiosamente, se trata de un obsequio que ya estaba previsto desde la pasada temporada, cuando el Barça conquistó el anterior título de Liga. Sin embargo, el regalo ha llegado justo ahora, coincidiendo de nuevo con otro campeonato liguero para el conjunto azulgrana. Una casualidad que dentro del vestuario muchos se tomaron entre bromas durante el entrenamiento de hoy.

Los futbolistas recibieron los relojes en la sesión de trabajo de esta mañana y varios de ellos abandonaron la ciudad deportiva ya con el Hublot en la muñeca. Este tipo de detalles por parte de patrocinadores son cada vez más habituales en el fútbol de élite, tanto por cuestiones de imagen como para reforzar el buen ambiente interno. Y en el Barça actual, ese clima positivo parece más evidente que nunca.

Las sensaciones dentro del grupo son excelentes y la dinámica del vestuario atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Buena prueba de ello es que el club ha organizado para esta noche una cena en el restaurante Casanova Beach Club, en Castelldefels, para seguir celebrando el título de Liga junto a jugadores, directivos y ejecutivos de la entidad. Un final perfecto para unos días que en Can Barça nadie quiere que terminen.