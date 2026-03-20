El círculo de Flick para un Barça más enchufado que nunca: "Mañana hay fiesta"

Llega el tramo decisivo del curso y la plantilla del FC Barcelona está concienciada para repetir el 'rush' final del curso pasado. O, por qué no, incluso mejorarlo. No será nada fácil, puesto que ganar la Liga y alcanzar unas semifinales de Champions requiere que salga todo casi perfecto.

Pero la segunda mitad frente al Newcastle ha vuelto a disparar los niveles de moral y de ilusión. El desempeño del equipo azulgrana en los segundos 45 minutos (sobre todo en unos primeros 20' de la segunda sublimes) debe ser el espejo y el punto de partida para afrontar todo lo que queda.

Rivales de entidad por delante

Por delante, para llegar a la cima, esperan rivales temibles. Empezando por el Atlético de Madrid. Y siguiendo, hipotéticamente, por un Arsenal en semifinales (debe pasar su ronda ante el Sporting de Portugal) que viene de acabar primero en la Fase Liga y que está arrasando en la Premier League.

Flick dando indicaciones en el partido del Newcastle / Valentí Enrich / SPO

Flick confía ciegamente en el grupo. Se cansa de repetirlo en cada rueda de prensa. Tiene una fe infinita en la capacidad de sus futbolistas. Incluso cuando las bajas han ahogado al equipo. Ha habido tramos muy complicados, sobre todo en octubre-noviembre-diciembre. También se sufrió de lo lindo en Saint James' Park.

Una segunda mitad para soñar

Y la primera mitad en el Spotify Camp Nou contra las urracas dejó algunas dudas. Pero el vendaval de goles y de fútbol ofensivo tras salir de vestuarios es un mensaje claro a Europa. El 'Cholo' (siempre se viste de cordero, pero no deja de ser significativo), avisó en la rueda de prensa posterior al duelo en Londres contra el Tottenham: "Nos enfrentamos contra el mejor equipo de Europa ofensivamente hablando. Sabemos que son mejores que nosotros".

Flick, junto a los jugadores cuando les comunicó que daba el día libre / FCB

El momento 'cumbre' un poco de esta confianza de Flick en el equipo se vivió una vez pitó a Letexier el final. Los futbolistas estaban agradeciendo a la grada su apoyo y viviendo un momento de comunión mágico. El técnico de Heidelberg, algo poco habitual, los reunió de forma improvisada y les instó a hacer un círculo. Una imagen de conjura.

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Cohesión

Fue un mensaje breve. Brevísimo. "Mañana hay fiesta". Y luego explotó el júbilo de los futbolistas. No es habitual que Hansi se deje ver ante las cámaras con este tipo de actos. Pero, sin lugar a dudas, muestra el nivel de cohesión que existe en el vestuario ahora mismo. Clave para seguir haciendo creer a la parroquia barcelonista. Y desconectar un día entre semana ante un calendario tan sonoramente cargado tampoco viene mal, vaya.