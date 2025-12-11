FC BARCELONA
La mañana más inesperada en la Ciutat Esportiva: ¡iPhones de oro para los jugadores del Barça!
Una marca de coches de lujo de los Emiratos Árabes regaló esta mañana un iPhone 17 Pro Max de oro a todos los jugadores presentes en las instalaciones azulgranas
Día de sorpresas en la Ciutat Esportiva. Aunque hoy el Barça no tenía entrenamiento, varios jugadores se han acertado a las instalacione de Sant Joan Despí para hacer suaves ejercicios de recuperación tras la victoria de ayer por 1-2 ante el Eintracht de Frankfurt. Según ha podido saber SPORT de fuentes de la Ciutat Esportiva, antes de la sesión de gimnasio, un pequeño grupo de invitados relacionados con el club sorprendió a los jugadores regalándoles un iPhone 17 Pro Max de oro. Fue un detalle llamativo y bastante inesperado, que vino de la mano de GSA Motors, una empresa de los Emiratos Árabes relativamente nueva de alquiler flexible de compraventa de coches de lujo.
A cada jugador se le ha dado la última versión de la marca Apple y en la parte trasera aparece el nombre del jugador, su dorsal, el escudo del Barça y el logo de GSA Motors. Esta mañana acudieron Dani Olmo, Marc Casadó, Gerard Martín, Gavi, Sczezny, Koundé y Ter Stegen. Todos ellos aprovecharon para firmar camisetas a los dueños de la marca y hacerse fotos con los presentes antes de dirigirse al gimnasio. Los que no han acudido a entrenar recibirán su dispositivo mañana.
Fuentes del Barça consultadas por SPORT aseguran que no está en los planes de la entidad blaugrana, por ahora, que la lujosa marca de alquiler de coches se convierta en patrocinador. En la entrega también estuvo presente Samir Chamkha, un empresario que suele relacionarse con figuras próximas a la directiva y que, en esta ocasión, asistió al acto de entrega de los teléfonos.
Este tipo de detalles no son nuevos en el vestuario. Hace poco más de un año, Raphinha sorprendió a Lamine Yamal regalándole un teléfono de oro valorado en unos 10.000 euros, como reconocimiento a su buen trabajo y por haber ganado el Trofeo Kopa. Además, cuando la plantilla azulgrana viajó a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España del año pasado, todos los jugadores recibieron también un teléfono de oro, en esa ocasión a cargo de la empresa International Data Group (IDG).
- Real Madrid - Manchester City, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 6
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, sobre el Athletic Club: 'Es una discriminación intolerable; hasta podría ser ilegal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...
- La convocatoria del Madrid para recibir al Manchester City...con Mbappé
- Roberto Martínez: 'Cristiano Ronaldo no juega con Portugal por lo que fue, sino por lo importante que sigue siendo