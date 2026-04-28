FC BARCELONA
El ágape de los jugadores del Barça en la Costa Brava: yate, paella y un arriesgado Joan Garcia
Hansi Flick dio el sábado dos días de fiesta a sus futbolistas como premio por la victoria en campo del Getafe y algunos aprovecharon para desconectar en la Costa Brava
El FC Barcelona vive una semana clave. El conjunto azulgrana puede cantar el alirón en los próximos días y proclamarse campeón de liga si se dan los resultados adecuados.
Para lograrlo, necesitan ganar en Pamplona y esperar un tropiezo de los blancos en Cornellà. Si no sucede, el Barça tendrá otra gran oportunidad en el Clásico para cerrar la segunda liga consecutiva de Hansi Flick por todo lo alto.
Dos días para recargar pilas
Tras la victoria ante el Getafe, Flick concedió el sábado dos días de descanso a sus futbolistas. Un respiro más que merecido después de la gran acumulación de minutos durante la temporada. A estas alturas del curso, el equipo ya ha disputado 52 partidos, una cifra que explica el desgaste físico de la plantilla. Por ello, el descanso llega en un momento clave antes del tramo decisivo.
El vestuario azulgrana atraviesa además un gran momento a nivel humano. El buen ambiente es evidente, en parte gracias al peso de jugadores formados en La Masía, que comparten cultura y vínculos desde etapas tempranas.
Una muestra de esa unión son los grupos de amistad dentro del equipo, como el que forman Dani Olmo, Eric García y Joan Garcia, quienes aprovecharon los días libres para desconectar juntos.
Los tres futbolistas disfrutaron de una escapada a la Costa Brava a bordo de un yate. Durante la jornada no faltaron los saltos al mar, pese a la baja temperatura del agua, ni las risas, como publicó Olmo a través de su Snapchat.
La jornada terminó con una comida relajada, en la que degustaron paella, fideuá, croquetas o con el 'toque' del Vichy Catalán. Un plan perfecto para recargar energías antes de afrontar el desenlace de LaLiga y una futura rúa que esperan con ganas...
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