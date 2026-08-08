El motivo de Flick para descartar a Casadó y Bardghji

Horas muy 'movidas' en la operación salida del FC Barcelona. La dirección deportiva liderada por Deco alcanzó este viernes un acuerdo con el Liverpool para la cesión de Ronald Araujo y este sábado Hansi Flick ha descartado a Marc Casadó y Roony Bardghji para el triangular amistoso contra el Udinese y el Nottingham Forest.

La decisión de que el canterano y el extremo sueco no tengan minutos en la segunda prueba de la pretemporada 2026/27 no ha sido del club blaugrana, sino del propio Flick. Desde la entidad culé se remarca que las salidas de Casadó y Bardghji no son inminentes por mucho que se esté trabajando en ellas y que, aunque lógicamente el mensaje del teutón hacia ambos no podría ser más claro, su ausencia en la convocatoria para el triangular no tiene el objetivo de intentar forzarlos.

Flick ha tomado el ejemplo de Christantus Uche, futbolista del Getafe que se perderá toda la temporada tras lesionarse de gravedad en un amistoso, tras una entrada durísima de un rival, para tomar esta decisión. Quiere evitar a toda costa que un contratiempo físico (aunque no sea de estas dimensiones) interfiera en la planificación deportiva del club.

El míster culé no cuenta con Casadó ni Bardghji y así se lo comunicó a ambos hace varias semanas. Les abrió la puerta de salida y, aunque los dos jugadores querían intentar luchar para ganarse un hueco en la plantilla, han aceptado la realidad y, salvo sorpresa, cambiarán de aires este verano. La idea de Deco es traspasarlos pero mantener algo de control futuro para poder recuperarlos en caso de que se considere oportuno.

Jofre Torrents, caso aparte

Sí que está muy cerca de concretarse la salida de Jofre Torrents (que tampoco ha viajado a Udine) rumbo hacia el Ajax. Tal como explicó Sergi Capdevila en SPORT, el lateral saldrá traspasado al club neerlandés en una operación que podría alcanzar los seis millones de euros. Firmará cuatro años con el equipo de Ámsterdam, hasta el 30 de junio de 2030.

Ronald Araujo tampoco estará en tierras italianas porque su salida al Liverpool en calidad de cedido también es inminente. Operación 'relámpago' entre catalanes e ingleses que acabará con el central uruguayo en Anfield... como mínimo hasta el 30 de junio de 2027. Los 'reds' tendrán una opción de compra no obligatoria de 55 millones.