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FC BARCELONA
Álvaro Cortés es el sustituto de Araujo
La salida del uruguayo modifica el mapa de centrales y aumenta (aún más) las opciones del canterano de quedarse en el primer equipo, con el que Hansi Flick está encantado
La marcha de Ronald Araujo no solo obliga al FC Barcelona a revisar su planificación defensiva. También acelera uno de los movimientos internos más interesantes de la plantilla: la apuesta por Álvaro Cortés.
El central aragonés, de 21 años, lleva tiempo creciendo dentro de la estructura azulgrana y ya dio un paso importante la pasada temporada cuando Hansi Flick le hizo debutar con el primer equipo. Lo hizo, además, desde el inicio y actuando como central izquierdo, una posición especialmente valiosa dentro de la plantilla.
Tal como explicamos en SPORT hace unos días, tanto Hansi Flick como Deco están encantados con el rendimiento del defensa de 21 años. La idea ya era que se quedara en el primer equipo y la inminente salida de Araujo aún rema más a favor de su 'ascenso'. Reduce la competencia en el eje de la defensa y abre un espacio que el canterano puede aprovechar. Tanto es así, de hecho, que salvo giro de guion el Barça ha tomado la decisión de no fichar a nadie en el lugar de Araujo porque su apuesta por Cortés es decidida.
La situación en la defensa azulgrana es clara y queda descartada toda opción de incorporar a un nuevo fichaje. En principio, no vendrán perfiles como el Cuti Romero o Aymeric Laporte, aunque nada es descartable. Flick cuenta ya con Gerard Martin, Cubarsí, Christensen y Álvaro Cortés. Además tiene la opción de Eric Garcia y Koundé e incluso Rodri, con experiencia en esta demarcación.
Elección Cortés
La elección de Cortés no es solo una cuestión de físico. Un central que encaja con Flick. Cortés mide alrededor de 1,90 metros, tiene presencia en el juego aéreo y capacidad para imponerse en el duelo, pero su principal atractivo está en cómo interpreta la posición.
Es un central cómodo jugando lejos de su portería, agresivo para anticipar y con capacidad para defender espacios amplios, una condición indispensable en un Barça que acostumbra a instalar su línea defensiva muy arriba.
También destaca por su salida de balón. En su debut ante el Alavés terminó con un 95% de precisión en el pase, 109 intervenciones y 88 pases completados, además de mostrar personalidad para romper líneas desde atrás. Defensivamente ganó tres de cuatro duelos terrestres y cinco de nueve aéreos.
No fue una aparición testimonial. Flick le mantuvo sobre el césped durante los 90 minutos y el propio club destacó después del encuentro su comodidad en la construcción y su solidez defensiva.
“Quiero quedarme y ganarme un puesto”
El futbolista tampoco esconde cuál es su objetivo. Cortés ha dejado claro durante este verano que considera terminada su etapa en el filial y que quiere asentarse definitivamente en el primer equipo.
“La etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme en el primer equipo y ganarme un puesto”, explicó recientemente.
El central también reconoció que siente la confianza de Flick y se definió como un defensa especialmente cómodo en los duelos y con capacidad para filtrar pases desde atrás. Todo encaja con el escenario que deja Araujo. Una oportunidad que cambia su futuro-
La salida del uruguayo obliga al Barça a redistribuir roles. Cubarsí continuará siendo una de las piezas fundamentales del eje defensivo, mientras Gerard Martín también puede ocupar la posición de central izquierdo.
Pero Cortés ofrece un perfil diferente. Más altura, capacidad de anticipación y un pie izquierdo natural para iniciar el juego desde ese sector. Características que le permiten competir directamente por minutos sin obligar al club a buscar todas las soluciones fuera.
Eso no significa que el Barça vaya a renunciar al mercado. El club sigue necesitando equilibrio en la posición y especialmente una alternativa sólida para acompañar o cubrir a Cubarsí. Pero el escenario ha cambiado.
Con Araujo fuera, Álvaro Cortés deja de ser simplemente un central de futuro. Ahora tiene una oportunidad real de demostrar que también puede formar parte del presente del Barça.
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