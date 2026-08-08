Los números de la cesión de Araujo al Liverpool

Ronald Araujo jugará en el Liverpool la temporada 2026/27. El central uruguayo se marchará cedido al conjunto 'red' tras unas negociaciones exprés entre el FC Barcelona y el club inglés. El futbolista charrúa no era una primera espada para Hansi Flick en la defensa, se lo comunicó al futbolista y el interés del conjunto de Anfield en sus servicios ha desencadenado en uno de los 'bombazos' del verano en clave blaugrana.

Tal como avanzó Fabrizio Romano, el Liverpool asumirá la totalidad de la ficha de Araujo, que es unos 12 millones brutos anuales. El Barça, por consiguiente, se ahorrará uno de los sueldos más importantes del 'roster' y podrá destinar el espacio liberado para inscribir a los nuevos fichajes confirmados (Anthony Gordon y Karim Adeyemi) y a los que están por llegar, con Rodri como futurible más cercano al Spotify Camp Nou y Julián Álvarez como gran deseado.

El acuerdo de cesión entre el Barça y el Liverpool por Araujo, que será oficial en las próximas horas, incluirá una opción de compra no obligatoria de 55 millones de euros. Desde la entidad culé se considera que, en el fútbol inglés, Ronald podrá recuperar su mejor versión y que, por consiguiente, es posible que el cuadro dirigido por Andoni Iraola esté dispuesto a pagar esta cantidad.

Satisfacción general

Todas las partes están muy satisfechas con esta operación. El futbolista, que lo hubiera tenido muy complicado para jugar con regularidad, ha encontrado un destino necesitado de un perfil como el suyo y jugará en una competición que le encaja como un guante; el Liverpool incorpora sin pagar traspaso a un zaguero de primer nivel europeo y podrá ficharlo si satisface las expectativas; y el Barça, con otras prioridades en la retaguardia, tiene la oportunidad de revalorizar a un activo que ha perdido valor en las últimas temporadas.

A sus 27 años, Araujo aún tiene mucha carrera por delante. Sus últimos años en el Barça se han visto marcados por las lesiones y algunos errores en momentos clave que le han hecho perder jerarquía en el equipo. Especialmente desde la llegada de Hansi Flick al banquillo culé, a pesar de que el estilo del alemán parecía que se ajustaba a sus virtudes, ha tenido a otros jugadores por delante en la rotación y no ha sido titular.

La situación de Ronald en la entidad catalana estaba algo 'enquistada' y su cesión al Liverpool puede ayudarle a demostrar que aún puede ser importante en la élite, ya sea en el Barça o en otro club del máximo nivel europeo.