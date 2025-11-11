Messi se pronuncia sobre el Barça de Flick

Leo Messi ha acaparado todos los titulares estas últimas horas. Su visita relámpago y de incógnito al Spotify Camp Nou la noche del domingo ha ilusionado a la parroquia azulgrana, que sueña con un último baile del astro argentino. El actual futbolista de Inter Miami, antes de visitar el estadio barcelonista, ha concedido una entrevista en exclusiva a SPORT, donde repasa su marcha del Barça o cómo ve al equipo de Flick para esta temporada.

El jugador de 38 años ha reconocido que sigue los partidos del club azulgrana desde Estados Unidos junto a los compañeros con los que compartió también vestuario en Barcelona, como Jordi Alba, Busquets o Luis Suárez. "Sí, sí, obvio que los sigo, y más que somos varios lo que estamos ahora juntos y siempre comentamos, charlamos de todas las situaciones que pasan en el club y de los resultados y del juego", explicó el argentino en la entrevista con SPORT.

Además, Messi, aunque ya accedió al estadio el pasado domingo, tiene la ambición de poder verlo repleto de aficionados azulgranas. "Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio", apuntó el argentino, que renovó recientemente su contrato con Inter Miami hasta 2028.

Messi, que se marchó del Barça en verano de 2021, no ha podido regresar al Camp Nou para ver un encuentro del equipo, pese a que lo sigue desde la distancia, como ha reconocido a SPORT. El presidente del club, Joan Laporta, aseguró el pasado viernes, en el estreno del estadio, que el argentino recibirá un homenaje en el Camp Nou delante de 105.000 espectadores cuando las obras finalicen. "Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente", manifestó el mandatario catalán.