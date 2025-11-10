¿Podría Leo Messi volver al Barça en enero?

Leo Messi y Barça. Barça y Leo Messi. Una historia que parecía destinada a no terminar o, al menos, a no terminar de la manera abrupta con la que todo se acabó ese fatídico 5 de agosto.

Ahora, más de cuatro años después, el mejor jugador de la historia del fútbol ha aprovechado el parón internacional para visitar las obras del Spotify Camp Nou, estadio donde tantas alegrías (y también tristezas) vivió. Esta visita sorpresa provoca que muchos culers se pregunten si realmente existe la posibilidad de que el argentino vuelva a vestir la camiseta del Barça.

El Inter Miami, principal escollo

Lionel Messi renovó hace escasas semanas su vinculación con el Inter Miami hasta final de 2028, cuando tendrá 41 años. No obstante, esto no significa que la entidad presidida por Joan Laporta deba esperar hasta el final de su vinculación para intentar 'repatriarlo', pues existen otras vías.

Si pensamos en una incorporación en el próximo mercado invernal, hay que tener en cuenta las fechas de final de temporada e inicio de la siguiente campaña en la MLS. Recientemente, en un encuentro en el que el campeón del mundo anotó dos goles y dio una asistencia (llegando a las 400), el equipo de David Beckham ganó el tercer partido a Nashville por 4-0 y se clasificó a semifinales de Conferencia de la Major League Soccer, ya que la temporada en Norteamérica finaliza a la par del año natural, contrariamente a Europa.

En eliminatorias a partido único hasta el final, el actual club del ocho veces ganador del Balón de Oro buscará llegar a la gran final del fútbol estadounidense, que se disputa el 6 de diciembre. De este modo, el canterano culer solo podría tener compromisos esta temporada con su equipo hasta esa fecha.

Leo Messi, durante el partido contra Nashville / AP

La siguiente temporada no arrancaría hasta mediados-finales de febrero, por lo que habría dos meses sin partidos oficiales de 'la Pulga' si sigue en Miami.

Las opciones del Barça para un último baile

Una vez finalice esta campaña, Messi podría acogerse a una peculiar norma de la liga estadounidense, que le permitiría incorporarse cedido a algún club europeo en el periodo entre una temporada y otra, como ya hicieron en el pasado Thierry Henry, Landon Donovan o el propio David Beckham. Sin embargo, salvo con los jugadores libres, las inscripciones en LaLiga no abren hasta enero, lo cual complicaría el movimiento mediante esta vía, pues llegaría para poco más de un mes.

El gran sueño y la manera más 'lógica' de intentar el 'Last Dance' podría pasar por una cesión de seis meses antes del Mundial de 2026, pero habría que ver la viabilidad de un movimiento así en el Fair Play de LaLiga y si al Inter Miami, que buscará en esos meses su primer gran título continental con la Concachampions, le parecería rentable. Esta alternativa podría permitir a Leo llegar a la Copa del Mundo en plena forma, para buscar sumar la cuarta estrella a la camiseta albiceleste.

Por último, la opción de que exista alguna cláusula en su contrato que permita finalizarlo en caso de llamada culer no parece del todo imposible, ya que en 2023 (año en que recaló en EE. UU.) su ansiado regreso fue una opción sobre la mesa y el futbolista siempre ha considerado Barcelona como su casa.

Leo Messi y Joan Laporta / FCB

Movimiento muy improbable, pero...

Si bien está claro que lo más posible es que Lionel Andrés Messi no vuelva al FC Barcelona como futbolista, debido a su edad y a su deteriorada relación con la junta directiva de Joan Laporta, el derecho a soñar con ver al hijo pródigo de vuelta en su casa es más que respetable, pues muchos son los culers que, como el propio jugador, aún lamentan que nunca pudiera despedirse sobre el césped como jugador azulgrana.