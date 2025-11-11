Messi lo pone de moda: todo el mundo quiere 'la foto icónica'

Fue una escena para la historia. Un retrato icónico que quedará en el recuerdo de la afición azulgrana. Nadie se esperaba que Leo Messi pisara el pasado domingo, mientras toda una ciudad dormía, el Spotify Camp Nou. Lo hizo a escondidas, sin avisar al club, con su compatriota De Paul y un teléfono en mano.

Un momento de sencillez, pero que ha causado una explosión mediática. Y es que la fotografía del argentino a las afueras del estadio, mirando la construcción desde la Avinguda Joan XXIII, una de las calles principales que da acceso al Spotify Camp Nou, quedará plasmada en la memoria de todos los culés.

La publicación, de hecho, tuvo un impacto brutal. Messi no pisaba Barcelona, de forma pública, desde hacía más de cuatro años y decidió salir a dar un paseo por la madrugada, como si no se hubiera ido. Esto generó una oleada de reacciones impresionante. Este martes, ya acumula 21 millones de likes en su Instagram y probablemente esté en el top 5 de fotografías más vistas de Leo (la primera tiene 75M y es la de Leo levantando la Copa del Mundo).

Los aficionados quieren una foto calcada

Porque el argentino, es capaz de generar un efecto emocional a la afición del Barça como nadie. De tal forma, que muchos aficionados se acercaron al lugar donde Messi se hizo la foto. Mismo escenario, mismo horario, pero un día más tarde. Hasta se vieron 'tiktokers' besando el suelo y calculando en que zona la pisó Leo. Una repercusión jamás vista.

La espontaneidad de la escena, capturada a altas horas de la madrugada, contrasta con la solemne imagen de la superestrella, generando una conexión emocional inmediata con aquellos que, aún después de su marcha, siguen sin olvidarlo.

La fotografía tomada frente al Camp Nou parece, de alguna manera, cerrar un círculo que nunca se había cerrado. Al no avisar al club, al llegar de manera tan simple y discreta, Messi logró demostrar la cercanía que siempre tuvo con la ciudad, con la afición y con su legado. La relación con Barcelona sigue siendo uno de los capítulos más importantes de su vida.

Ahora Leo se encuentra en Alicante, preparando el amistoso frente a Angola que se disputará en Luanda. Messi estuvo de paso, pero dejó un impacto social tan increíble que aún no se marcha.