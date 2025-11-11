Así es el tratamiento de radiofrecuencia al que se ha sometido Lamine Yamal y ha disgustado a la Federación

Nada más iniciarse el tercer parón de selecciones de la temporada se ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el FC Barcelona y la Federación española con Lamine Yamal como centro de la polémica. Luis de la Fuente desconvocó este martes al atacante del Barça tras conocer que antes de viajar a Madrid para concentrrse con la selección se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar las molestias en el pubis

Lamine se sometió a una intervención mínimamente invasiva para intentar modular el dolor en la zona púbica y esto le obligará a unos días de reposo competitivo de entre siete y diez días antes de retomar la actividad. Pero, ¿en qué consiste este tratamiento que ha generado el malestar en la Federación?

El tratamiento al que ha sido sometido Lamine Yamal es mínimamente invasivo y se realiza de manera ambulatoria, normalmente con anestesia local. Consiste en introducir una fina aguja guiada por imagen —ya sea ecografía o rayos X— hasta los nervios que transmiten el dolor en la zona afectada. A través de esa aguja se aplican ondas de radio de alta frecuencia que generan calor controlado o impulsos eléctricos modulados. El objetivo es bloquear temporalmente la transmisión del dolor o modificar la actividad de los nervios afectados.

En casos de pubalgia o dolor inguinal crónico, frecuentes entre futbolistas, los especialistas pueden actuar sobre nervios como el ilioinguinal, genitofemoral u obturador, responsables de buena parte de la sensibilidad en la región púbica y aductora. Cuando las terapias conservadoras —reposo, fisioterapia, fortalecimiento muscular— no logran resolver el problema, la radiofrecuencia se plantea como una alternativa intermedia antes de la cirugía.

Este tipo de intervención es cada vez más común en la alta competición. Permite acelerar la recuperación y reducir la dependencia de antiinflamatorios o infiltraciones, sin alterar estructuras musculares o tendinosas. Tras la aplicación, el deportista puede experimentar una ligera molestia local durante 24 o 48 horas, pero los efectos beneficiosos suelen notarse en pocos días y prolongarse durante meses.

No cura, pero rompe el círculo

La pubalgia o síndrome del pubis es una de las lesiones más traicioneras en el fútbol. En futbolistas explosivos como Lamine Yamal, o Nico Williams que ya no fue convocado por Luis de la Fuente al padecer la misma lesión, que realizan constantes aceleraciones y giros, es una dolencia recurrente.

El tratamiento de radiofrecuencia no cura la causa de la lesión, pero rompe el círculo de dolor que impide trabajar con normalidad. A partir de ahí, el éxito depende del proceso de rehabilitación: ejercicios de estabilización pélvica, fortalecimiento de la musculatura profunda y control de las cargas. Los especialistas insisten en que la clave está en no precipitar el regreso para evitar recaídas.

El objetivo de este tratamiento médico es evitar que el problema se cronifique. Si la evolución es la esperada, el delantero de Rocafonda podría volver a competir con el Barça en el tramo final de noviembre.