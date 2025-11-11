Lío RFEF - Barça: ¡Lamine, desconvocado!

Lamine Yamal ha sido desconvocado de la selección española y regresa a Barcelona. La RFEF lo ha comunicado este martes por la mañana, por lo que no jugará los dos partiddos ante Georgia y Turquía. Va a haber lío porque del comunicado hecho público por el ente federativo se desprende un enorme malestar. La razón, un procedimiento médico realizado por el club, que no lo habría comunicado a la Federación hasta el lunes a última hora de la noche.

En el comunicado médico, se asegura que "los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar" porque "Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento médico invasivo de radiofrecuencia esta misma mañana" y que "dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección", además del hecho que la RFEF ha tenido "conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días". En definitiva, que la Federación se queja de que el Barça haya realizado un tratamiento a uno de sus futbolistas para solucionar sus problemas de pubis y que lo haya comunicado, según ellos, tarde.

El comunicado médico de la RFEF íntegro

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.

Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.

Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".

Por otro lado, De Frutos, del Rayo Vallecano, será el futbolista que sustituya a Lamine Yamal en la convocatoria de la selección española para los partidos ante Georgia y Turquía.