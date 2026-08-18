Luis de la Fuente: "Rodri Hernández es el mejor jugador del mundo. Incluso al 50%, es mejor que la gran mayoría de los centrocampistas. Los grandes genios son generosos, muy solidarios y piensan en ayudar al compañero"

Ha pasado casi un mes desde que España conquistó el Mundial de Estados Unidos, pero el nombre de Rodri Hernández continúa ocupando titulares, debates y análisis. Su impacto en el torneo fue tan determinante que, incluso con el paso de las semanas, sigue siendo el futbolista más mencionado cuando se habla del éxito de La Roja.

Luis de la Fuente, que ha tenido tiempo para reflexionar con calma sobre el campeonato, mantiene intacta su admiración por el centrocampista. El seleccionador lo expresó con una contundencia que ya forma parte del relato del Mundial: "Rodri Hernández es el mejor jugador del mundo. Incluso al 50%, es mejor que la gran mayoría de los centrocampistas."

Una frase que, lejos de perder fuerza con el tiempo, ha cobrado aún más relevancia ahora que el jugador afronta un nuevo desafío: su fichaje por el FC Barcelona.

El fichaje de Rodri por el Barça: un movimiento estratégico

La llegada de Rodri al Barça ha sido uno de los movimientos más importantes del mercado. El club azulgrana ficha a mediocentro capaz de liderar el juego, sostener al equipo en los momentos críticos y marcar diferencias desde la posición más estratégica del campo. Con Rodri, ese perfil está más que garantizado.

Luis de la Fuente lo ve como un encaje natural: "Los grandes genios son generosos, muy solidarios y piensan en ayudar al compañero."

Rodri con Luis de la Fuente / Archivo

Una descripción que coincide plenamente con el tipo de jugador que el Barça buscaba para recuperar el control del centro del campo.

Rodri, el mediocentro que cambia equipos

El impacto de Rodri en la Selección fue evidente durante el Mundial: control de los ritmos, liderazgo silencioso, capacidad para interpretar cada fase del juego y una influencia que se extendía más allá de lo futbolístico. Su presencia convertía a España en un equipo más seguro, más equilibrado y más competitivo.

Segun el seleccionador, ese mismo efecto es el que el Barça espera replicar. El club confía en que Rodri se convierta en el eje del proyecto, el futbolista alrededor del cual se construya la identidad del equipo. Su llegada supone un salto cualitativo inmediato y una garantía de estabilidad en una posición que ha sido clave en la historia reciente del club.

De la Fuente, convencido del impacto de Rodri en el Barça

Para el seleccionador español, Rodri es un jugador que mejora cualquier equipo y que, además, encaja en los clubes que buscan dominar desde el balón. Su lectura del juego, su capacidad para ordenar y su madurez competitiva lo convierten en un perfil ideal para el estilo azulgrana.

Rodri Hernández celebra este viernes en Guadalajara la clasificación de España a la fase de dieciseisavos de final del Mundial / EFE/Francisco Guasco

De la Fuente lo resume con claridad: "Rodri, incluso al 50%, es mejor que la gran mayoría de los centrocampistas del mundo."

Una frase que, en el contexto del Barça, adquiere un significado especial: el club ha fichado a un jugador que no solo es determinante, sino que puede sostener al equipo incluso en sus peores días.

Un campeón del mundo para liderar un nuevo ciclo

Con el paso de las semanas, el Mundial ya se analiza con perspectiva, y el fichaje de Rodri se interpreta como una consecuencia natural de su liderazgo.

Rodri llega al club catalán en uno de los mejores momentos de su carrera, con un título mundial bajo el brazo y con la confianza de un seleccionador que lo considera el futbolista más determinante del planeta. Su presencia en el Barça no solo refuerza al equipo: marca el inicio de un nuevo ciclo.