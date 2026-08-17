FC BARCELONA
¡Oficial! Movimiento en los dorsales del Barça: Fermín ya luce el '7' y el '16' queda libre para Rodri
El centrocampista Fermín López hereda el dorsal de Ferran Torres
Hay movimiento en los dorsales del Barça, como avanzamos en SPORT. LaLiga ya ha actualizado su web oficial y empieza a dibujar cómo quedará la numeración del conjunto blaugrana para la temporada 2026-27. Uno de los cambios más significativos afecta directamente a Fermín López, que ya aparece inscrito con el dorsal '7', hasta ahora propiedad de Ferran Torres.
El movimiento tiene una consecuencia directa: el '16' que ha acompañado a Fermín durante sus primeros años en el primer equipo queda ahora libre. Un dorsal que tendrá un nuevo propietario en las próximas horas tras el pacto verbal alcanzado este fin de semana con el Manchester City.
El internacional español ha lucido el '16' durante buena parte de su carrera y es precisamente el número que llevó en sus etapas en el Atlético de Madrid, el Manchester City y también con la selección española. La llegada del centrocampista al Barça está cerrada y, una vez completados los trámites, lucirá su dorsal que, según confirma Fabrizio Romano, ha pedido personalmente a Fermín para su aterrizaje en Barcelona, que por su parte pasa a llevar uno de los dorsales con más historia del primer equipo.
La numeración del Barça a día de hoy
- 1 - Joan Garcia
- 2 - Libre
- 3 - Balde
- 4 - Libre
- 5 - Cubarsí
- 6 - Gavi
- 7 - Fermín
- 8 - Pedri
- 9 - Libre
- 10 - Lamine Yamal
- 11 - Raphinha
- 12 - Libre
- 13 - Szczesny
- 14 - Libre
- 15 - Christensen
- 16 - Libre
- 17 - Libre
- 18 - Gerard Martin
- 19 - Libre
- 20 - Dani Olmo
- 21 - Frenkie de Jong
- 22 - Bernal
- 23 - Kounde
- 24 - Eric Garcia
- 25 - Libre
*Adeyemi, Gordon y Bisiwu, sin dorsal oficial
Incógnitas por resolver
Pero no es el único movimiento que refleja la web oficial de LaLiga. Marc Casadó y Roony Bardghji ya aparecen sin sus respectivos dorsales, pese a que ambos siguen figurando actualmente en la plantilla del Barça.
En el caso de Casadó, el '17' que ha llevado durante las últimas temporadas queda libre sobre el papel. El centrocampista tiene un pie y medio fuera del Barça y el club trabaja en la resolución de su futuro, por lo que todo apunta a que ese dorsal podría cambiar de propietario próximamente con Athony Gordon, que todavía no aparece como inscrito aunque no habrá problema para ello, como el gran candidato a heredarlo.
Una situación similar se produce con Bardghji y el '19'. El sueco continúa siendo jugador del Barça, pero su grave lesión le impedirá disputar toda la temporada, de modo que LaLiga ya no le asigna de momento ese número que podría ser para Jesse Bisiwu si finalmente Flick aprueba su continuidad como futbolista del primer equipo.
También queda por resolver la inscripción de Karim Adeyemi, que si no hay ninguna novedad se quedará como ha hecho durante toda la pretemporada con el '14' que lució Marcus Rashford la temporada pasada con el conjunto blaugrana. También Cancelo, que ya está en Barcelona y recuperará su '2'.
Así, mientras el mercado sigue pendiente de los últimos movimientos con la operación Julián Álvarez como gran incógnita y ese '9' libre en los dorsales del Barça, la numeración culé también empieza a tomar forma.
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