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Las cifras de la operación para el fichaje de Rodri

Las cifras de la operación para el fichaje de Rodri

Las cifras de la operación para el fichaje de Rodri / L. Miguelsanz

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Las cifras de la operación para el fichaje de Rodri

L. Miguelsanz

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El Barça logró encajar la operación con el City por Rodri con una última oferta ingeniosa en la que prevaleció el pago fijo de 60 millones -era la cifra máxima que deseaba pagar el club blaugrana en canto al pago inmediato- y varios variables. En concreto, 10 millones de euros complicadas en cuanto a partidos jugados por el futbolista y otros 6 millones más que solo se que pagarían en el caso de objetivos más fácilmente realizables.

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