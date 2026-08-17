Las cifras de la operación para el fichaje de Rodri / L. Miguelsanz

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Las cifras de la operación para el fichaje de Rodri

El Barça logró encajar la operación con el City por Rodri con una última oferta ingeniosa en la que prevaleció el pago fijo de 60 millones -era la cifra máxima que deseaba pagar el club blaugrana en canto al pago inmediato- y varios variables. En concreto, 10 millones de euros complicadas en cuanto a partidos jugados por el futbolista y otros 6 millones más que solo se que pagarían en el caso de objetivos más fácilmente realizables.