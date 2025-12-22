Lluvia de ofertas en la MLS por Lewandowski para que deje el Barça

El futuro de Robert Lewandowski en el Barça podría llegar a su fin. El delantero acaba contrato en junio y todo indica que deberá salir salvo que su rendimiento sea espectacular de aquí a finales de temporada. El delantero polaco tiene como prioridad seguir un año más, pero es consciente de la situación y está comenzando a escuchar ofertas para el futuro. Hace unos días trascendió el interés del Chicago Fire, de la MLS, pero ahora se suma una oferta del Orlando City, que también le quiere en su plantilla.

Según explica el portal polaco 'Kanal Sportowy', el entorno de Lewandowski ya ha recibido la llamada del Orlando City para tantear su incporporación a partir del 30 de junio. Sería su jugador franquicia y estarían dispuestos a pagarle un dineral en cuanto a salario. Lewandowski no cierra las puertas a nada, aunque ya ha avisado que esperará al Barça hasta el final por lo que no definiría su futuro hasta finales de temporada.

Lewandowski también ha recibido el interés del Milan, quien se reunió con su agente para convencerle del proyecto milanista. Los italianos estaban dispuestos a firmarle por dos temporadas para repetir una operación similar a la de Modric este pasado verano. Por el momento, el delantero polaco no ha dado ninguna respuesta pero mantendría abiertas diferentes vías.

El Barça ya le ha dejado claro al futbolista que no decidirán nada hasta comprobrar cómo acaba la temporada, aunque en estos momentos el club se decanta por reformar su delantera de cara al próximo curso. Lewandowski estaría dispuesto a seguir con un salario más reducido y con el rol de suplente, pero el Barça tendrá la última palabra.