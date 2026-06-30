El Atlético mueve ficha y denuncia al Barça ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

El pulso entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por Julián Álvarez acaba de dar un paso más en la guerra institucional entre ambos clubes. Según ha informado la Cadena COPE, el conjunto rojiblanco ha presentado este martes una denuncia formal ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra el Barça por el supuesto "acoso" al delantero argentino, al considerar que el club azulgrana ha mantenido contactos con un futbolista que tiene contrato en vigor.

Siempre según la citada información, el Atlético solicita a ambos organismos la apertura de un expediente disciplinario contra la entidad blaugrana y reclama que se estudie una posible sanción por entender que el Barça habría negociado con Julián Álvarez sin autorización previa del club propietario de sus derechos.

La noticia llega en uno de los momentos de mayor tensión de una operación que lleva semanas ocupando la actualidad del mercado. El delantero argentino es la gran prioridad del Barça para reforzar la posición de delantero centro de cara al futuro, pero las posturas entre ambos clubes siguen siendo completamente opuestas.

Como hemos venido informando en SPORT, el Atlético ha endurecido su posición en las últimas horas. En el Metropolitano consideran que no existe margen para negociar con el Barça en los términos planteados hasta ahora. La oferta blaugrana, de 100 millones de euros entre fijo y variables y, además, con parte del pago aplazado, fue rechazada de plano por la entidad rojiblanca, que mantiene una única condición: solo estudiará la venta si recibe alrededor de 150 millones de euros al contado.

La postura del Atlético responde también al convencimiento de que el mercado de delanteros de primer nivel está completamente disparado y que sustituir a un futbolista como Julián Álvarez tendría un coste elevadísimo. Además, el club madrileño tampoco contempla incluir jugadores del Barça en la operación, cerrando prácticamente cualquier vía de negociación.

Mientras tanto, el entorno del internacional argentino ha dejado claro en las últimas semanas su deseo de seguir compitiendo en España y el propio jugador en declaraciones con la selección argentina ha mostrado su predisposición a vestir de blaugrana para cumplir su sueño.

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La denuncia ante la FIFA y la RFEF supone ahora un nuevo frente en una operación ya de por sí muy compleja, aunque desde el club blaugrana, que podría responder en boca del presidente Joan Laporta en el acto de la toma de posesión de su nuevo mandato, lo interpretan como un movimiento de los colchoneros de cara a la galería. Las negociaciones, por el momento, continúan en manos de intermediarios a la espera de que acabe el Mundial y el Barça mueva ficha con una nueva tentativa y una oferta mejorada.