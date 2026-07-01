Rafa Yuste: "Ha sido motivo de orgullo ser presidente durante cinco meses"

Rafael Yuste puso este miércoles el broche a sus cinco meses como presidente del FC Barcelona con un discurso cargado de emoción, agradecimiento y un mensaje de plena confianza en la nueva etapa que arranca con Joan Laporta al frente del club.

El hasta ahora máximo mandatario blaugrana, tras 141 días de gestión al mando en los que el club ha conquistado ocho títulos entre todas las secciones profesionales, aprovechó el acto de toma de posesión para reivindicar el trabajo realizado durante este periodo de transición y lanzar un mensaje de unidad al barcelonismo:

"Ha sido motivo de orgullo ser presidente durante cinco meses", arrancó Yuste, que no escondió el vínculo personal que le une a Laporta. "Para mí es familia, un hermano. Lo conozco desde los seis años. Siempre ha sido un líder, un batallador y un gran barcelonista", afirmó ante un Auditori 1899 repleto de representantes institucionales, directivos, trabajadores y miembros del área deportiva.

Yuste recordó que asumió la presidencia con una misión muy concreta tras las elecciones del pasado 15 de marzo. "Como me dijo el presidente Laporta: 'Procura que tengamos estabilidad institucional'", explicó. El dirigente aseguró que ese objetivo se ha cumplido y agradeció el apoyo recibido por toda la junta directiva durante estos meses de transición. "Las campañas y las elecciones me ayudaron a ver que existe esta estabilidad. Gracias a todos los miembros de la junta directiva por ayudarme en esta travesía de cinco meses", señaló.

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó al hacer balance de la situación económica del club. Yuste recordó las dificultades con las que la Junta de Laporta se encontró la entidad y quiso trasladar un mensaje de optimismo de cara al futuro.

"Venimos de sombras muy oscuras. Pero han sido meses en los que hemos trabajado y eso ha permitido reforzar la economía del club, que cada vez va mejor", aseguró. En la misma línea, pidió confianza a la masa social blaugrana. "Socios del Barça, creed en nosotros, porque somos vuestros valedores aquí. Con Laporta hemos pasado los mejores años de nuestra vida. Tenemos un estadio que será uno de los mejores del mundo", añadió en referencia al futuro Spotify Camp Nou.

Yuste también tuvo palabras de reconocimiento para Hansi Flick, uno de los grandes protagonistas del éxito deportivo de la última temporada. "Hansi, la faena que has hecho ha sido enorme. Este Barça se hace cada vez más grande socialmente. Está contribuyendo a hacer una sociedad unida y mejor", destacó, antes de dirigirse directamente a los socios: "Lo más importante sois vosotros, porque sin vosotros no habría títulos".

El discurso concluyó con un emotivo mensaje hacia Joan Laporta, al que devolvió oficialmente la presidencia del club. "Nos dejaste un club fuerte, ganador. Siempre hemos pensado en todos los socios, porque el Barça está por encima de nosotros. Te deseo toda la suerte, toda la valentía y toda la persistencia que has puesto en este club", afirmó un Rafa Yuste que, cuando lo ratifique la Asamblea de Compromisarios, recuperará su cargo como vicepresidente deportivo.