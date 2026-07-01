Laporta inicia el mandato atizándole a Florentino

Joan Laporta ha iniciado este miércoles su cuarto mandato como presidente del FC Barcelona. Ha tomado posesión de su cargo en un acto solemne que ha tenido lugar en el Auditori 1899. Lo ha hecho presumiendo de las 50 Copas de Europa que ha ganado la entidad y ante un buen número de familiares, amigos y compañeros de junta directiva. Estaban, entre otros, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el expresidente del Barça, Joan Gaspart, el presidente de la Federació Catalana, Joan Soteras, Emma y Xavier Gamper, en representación de la familia del fundador, los entrenadores y directores deportivos de todas las secciones profesionales del Barça, con Deco y Hansi Flick a la cabeza.

El acto ha tenido lugar tras una primera reunión de la nueva junta directiva en la que Laporta ha nombrado a todos sus directivos, también a los siete que se quedaron gobernando el club durante el proceso electoral, y ha desvelado el nombre de sus cinco vicepresidentes: Rafa Yuste (deportivo), Ferran Olivé (económico), Elena Fort (Institucional), Antoni Escudero (Social) y Joan Soler (marketing). Josep Cubells seguirá siendo el secretario de la junta, mientras Alfons Castro pasará a ser el tesorero.

Tras un primer discurso del presidente de LaLiga en el que Tebas se ha mostrado convencido de los futuros éxitos del Barça, así como de la importancia del club azulgrana para LaLiga, y de otro de Yuste, Laporta ha tomado la palabra para repasar los ejes del que será su proyecto, un proyecto continuista respecto al del anterior mandato. Eso sí, ha hecho referencia a los ataques que está sufriendo el club, especialmente desde Madrid.

"Los próximos años serán apasionantes, será la consolidación de un Barça económicamente fuerte, se acabará el Spotify Camp Nou y seguiremos con el proyecto deportivo del primer equipo y el resto de equipos profesionales. Tendremos un equipo competitivo, pero igual que os digo esto os digo que no podemos bajar la guardia porque algunos no descansan", ha dicho Laporta, para acordarse de los ataques que llegan desde Madrid: "Ante sus ataques siempre encontrarán un presidente y una junta con un liderazgo fuerte que defenderá a la institución ante todo y ante todos. Al Barça se le defiende siempre, no entiende de medias tintas. Lo defendemos en los despachos. Esta dinámica continuará en los próximos años".

Los recados al Real Madrid han seguido cuando Laporta se ha dirigido a Tebas. "Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover LaLiga en todo el mundo, a nivel estatal e internacional. Tenemos más puntos de convivencia que de divergencia y cuando hay discrepancias buscamos un punto de encuentro. En otros ámbitos están muy nerviosos. A veces hacen conferencias esperpénticas, no tienen muy bien fijado el norte". Y algún mensaje más hablando del anterior mandato: "Plantamos cara a los insolentes y a los injuriosos. Proclamamos a los cuatro vientos que habíamos vuelto. Hemos vuelto y hemos vuelto a ganar".

El Espai Barça y otros retos

Laporta ha seguido su discurso elogiando la faceta deportiva del Barça: "Es un club con una grandeza extraordinaria. Tener 50 Copas de Europa solo lo tiene el Barcelona porque es el mejor club polideportivo del mundo. Tenemos 136 títulos de liga y 134 de copa. Hemos ganado tres de las últimas cinco ligas. El mundo del deporte nos mira con admiración. Nos gusta mucho ganar, pero aquí queremos ganar bien. Tenemos siempre en cuenta nuestras esencias, la manera de jugar, el talento, La Masia. Es uno de los grandes activos del Barça y La Masia nos ha devuelto la excelencia. La afición está entregada con Hansi en el banquillo, con Deco y el resto de la dirección deportiva. Habéis hecho piña. Y no me quiero olvidar de Alexanko, el director del fútbol base".

El presidente azulgrana ha anunciado también la celebración de una Asamblea de Compromisarios para tratar temas del Espai Barça. "Tendremos el mejor estadio del mundo, con 105.000 espectadores que nos dará muchos ingresos para que LaLiga nos pueda dar fair play. Será una realidad en este mandato. Ya estamos notando el aumento de ingresos, en breve convocaremos una asamblea para explicar como está el Espai Barça y darle un impulso para acabar el estadio cuanto antes". La Asamblea deberá dar permiso para aumentar el crédito de financiación de las obras en unos 300-400 millones de euros.

Otro de los objetivos de Laporta es que el Barça siga siendo propiedad de los socios. Mensaje con nuevo recado al Real Madrid: "El Barça seguirá siendo de los socios mientras siga siendo presidente. Y esto es un reto apasionante, nos obliga a ser imaginativos, valientes, nos obliga a ir por delante de nuestros competidores, que son sociedades mercantiles o propiedades de fondos de inversión, algunos no lo son pero van camino de serlo". En este sentido, ha adelantado una reforma de los Estatutos del FC Barcelona: "Tenemos preparada una reforma estatutaria que someteremos a referéndum. Tiene como objetivos blindar el modelo de propiedad y reforzar los procesos de participación de los socios".

Laporta también anunció que el primer equipo de fútbol, tanto el masculino como el femenino, lucirá en la camiseta el logotipo de la Fundació y el nacimiento de Barça play, una plataforma audiovisual en la que se podrán ver, entre otras cosas, los partidos del fútbol base.