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FC BARCELONA

Javier Tebas felicita a Joan Laporta: "No tenéis nada que envidiar a ningún club de este país"

El presidente de LaLiga acompañó a Joan Laporta en el acto oficial de toma de posesión del cargo al frente del FC Barcelona

Tebas, en la toma de posesión de Laporta: "El éxito del FC Barcelona hace más grande a LaLiga"

Tebas, en la toma de posesión de Laporta: "El éxito del FC Barcelona hace más grande a LaLiga"

FC Barcelona

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Juan Manuel Díaz

Juan Manuel Díaz

El presidente de LaLiga Javier Tebas fue uno de los invitados de excepción en la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona hasta 2031. El máximo dirigente de la competición futbolística española mostró una absoluta sintonía con la junta barcelonista de la que elogió su trabajo en el pasado mandato y previó que va a seguir la senda de "éxitos deportivos, pero también económicos" en el que se abre a partir de este 1 de julio.

Después de felicitarle por su éxito electoral del pasado 15 de marzo, Tebas recordó que Joan Laporta y su directiva han conseguido que el club siguiera ganando títulos mientras se saneaba la economía y se abordaba el ambicioso proyecto de remodelación del Spotify Camp Nou, así como del resto de instalaciones del entorno del Estadi.

"El Barça va a seguir teniendo éxitos en los próximos años, deportivos pero también en sus infraestructuras", en referencia a alas obras de remodelación del Spotify Camp Nou. "Para LaLiga es muy importante la reforma de este estadio (para convertirse) en uno de los mejores del mundo. Hemos vivido momentos de diferencias, que siempre existen. Lo importante es hacerlo desde el respeto institucional", señaló. "Nos entendemos más o menos, pero siempre buscando lo mejor".

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Tebas destacó en sus felicitaciones "a Rafa Yuste y a Jan (Laporta)" porque "han sido años duros para el Barça, pero ya estáis por un gran camino". Y viniendo de alguien como el presidente de LaLiga, hubo un segundo halago que conociendo su agudeza tenía destinario en la calle Concha Espina de Madrid: "No tenéis nada que envidiar a ningún club de este país", para después desgranar los aspectos más destacados del segundo mandato de Laporta. "Habéis saneado vuestra economía. Que el Barça sea más grande hace que el fútbol español sea más grande. El éxito del Barça es el éxito de LaLiga", recalcó.

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