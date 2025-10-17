Diez preguntas para Laporta en la Asamblea

El FC Barcelona celebra su anual Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios este domingo 19 de octubre de 2025, en formato telemático. La sesión arrancará a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda, con la Mesa instalada en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou.

Laporta, defendiendo su gestión ante la última asamblea / VALENTI ENRICH / SPORT

Se trata de una cita clave en el calendario institucional blaugrana y el orden del día incluye hasta diez puntos, con especial atención a los informes del presidente, la liquidación del ejercicio económico 2024/25, con 17 millones de pérdidas extraordinarias, y la aprobación del presupuesto para la temporada 2025/26. Como manda el protocolo, el último punto, el décimo, es el del Turno abierto de intervenciones, donde los socios y socias que así lo deseen pueden dirigirse a la junta para hacer sus preguntas.

La economía, el Spotify Camp Nou o el proyecto deportivo serán temas que surjan durante las cuestiones planteadas por los dueños del club. Desde SPORT hemos querido avanzarnos y plantear diez preguntas al presidente, Joan Laporta, sobre temas de actualidad y estratégicos que afectan a la entidad que dirige.

¿Cuándo tiene previsto convocar elecciones?

Laporta está en su último año de un mandato que arrancó tras ganar las elecciones de 2021. El dirigente ya ha confirmado que volverá a optar al cargo porque quiere culminar su obra presidencial, con especial atención a la finalización total de las obras del Spotify Camp Nou. Son varios los futuros precandidatos que siguen con atención los planes electorales de la actual junta, así que se trata de una fecha importante para el futuro de la entidad.

¿El Barça ha dicho adiós a la Superliga de forma definitiva?

Laporta ha firmado la paz con la UEFA y con la ECA, entidades presididas por Aleksandr Ceferin y Nasser Al-Khelaïfi, respectivamente, otrora en las antípodas de los intereses del club blaugrana. Se trata de un movimiento estratégico que, de forma directa, afecta a la presencia del Barça en la Superliga que lidera Florentino. El presidente culé debería explicar al socio qué planes tiene al respecto.

¿Puede garantizar que, durante este mandato o en el posterior si usted sigue de presidente, el Barça no venderá BLM?

En la Asamblea de 2022, la junta de Joan Laporta pidió permiso al socio para vender el 49% de BLM (Barça Licensing & Merchandising). En la previa de la Asamblea 2025, el socio Marc Ciria ha recogido firmas para forzar que en el orden del día se revoque aquella decisión. Los planes del club en ese sentido son importantes porque los ingresos de esta filial crecen año a año.

BLM, la joya azulgrana que brilla al ritmo de los Rolling Stones / SPORT

¿Cuándo volverá el Barça a jugar en un Spotify Camp Nou a pleno rendimiento?

El club, de muchas formas distintas y a través de diferentes plataformas, avanzó el regreso al Estadi para varias fechas que no se han cumplido. Se trata de un tema muy sensible para los socios y las socias, que esperan conocer, más allá de una fecha exacta, cuándo tiene previsto acabar totalmente las obras, no de forma parcial.

¿Por qué el Barça eligió a Limak si tenía la peor puntuación según el informe técnico del club?

Joan Sentelles ofreció sus explicaciones en el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser, donde se informó de un hecho que, por lo menos, parece extraño. Sin embargo, estaría bien que fuera el propio presidente quien respondiera a esta cuestión, puesto que despierta dudas respecto a la designación de la empresa turca.

Los trabajadores de Limak filtran imágenes del interior del Camp Nou / X

¿Cuántos años tardará el Barça en pagar la deuda del Espai Barça?

El Barça emitió bonos por valor de 424 millones de euros el pasado mes de julio porque no llegaba a los vencimientos previstos para los primeros pagos de la financiación del Espai Barça. El próximo mes de diciembre deberán satisfacerse 44 millones de euros en intereses. El Barça logró el aval del socio para un máximo de 1.450 millones de euros para el proyecto.

¿Cuándo regresará el Barça a la norma 1:1?

Desde que Joan Laporta llegó a la presidencia, la dirección deportiva no ha podido ir al mercado de fichajes con normalidad debido al Fair Play de LaLiga. Desde el club se ha asegurado en varias ocasiones que era cuestión de tiempo alcanzar dicha normalidad. De momento, el club sigue excedido. ¿Hasta cuándo?

¿El Barça tiene músculo económico para realizar inversiones importantes en fichajes?

Más allá de la normativa de LaLiga, ¿el Barça estaría en disposición de realizar un gran fichaje, por poner un ejemplo, el de Haaland, cuyo precio en el mercado superaría seguramente los cien millones de euros? ¿Tiene líquido suficiente para una operación así?

Erling Haaland, futbolista del Manchester City / AP

¿Cuándo estará listo el nuevo Palau Blaugrana?

La construcción del Palau Blaugrana está, por decisión asamblearia, incluida en la financiación del Espai Barça, pero, de momento, no se sabe nada de los planes que tiene el club respecto a estas instalaciones.

¿Tiene algún plan para mejorar económica y deportivamente las secciones?

Los presupuestos de las diferentes secciones profesionales se han visto dismunidos de forma importante, lo que está afectando a su rendimiento deportivo. El Barça, un club tradicionalmente polideportivo, necesita tener una estrategia futura con la que mantener el nivel y la supervivencia de sus secciones.