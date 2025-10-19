En directo
FC BARCELONA
Asamblea Compromisarios Barça, en directo: discurso de Laporta, votaciones y última hora
Sigue el minuto a minuto de la 'Asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona' con todas las intervenciones
TEMAS CALIENTES
La economía, el Spotify Camp Nou o el proyecto deportivo serán temas que surjan durante las cuestiones planteadas por los dueños del club. Desde SPORT hemos querido avanzarnos y plantear diez preguntas al presidente, Joan Laporta, sobre temas de actualidad y estratégicos que afectan a la entidad que dirige.
- ¿Cuándo tiene previsto convocar elecciones?
- ¿El Barça ha dicho adiós a la Superliga de forma definitiva?
- ¿Puede garantizar que, durante este mandato o en el posterior si usted sigue de presidente, el Barça no venderá BLM?
- ¿Cuándo volverá el Barça a jugar en un Spotify Camp Nou a pleno rendimiento?
- ¿Por qué el Barça eligió a Limak si tenía la peor puntuación según el informe técnico del club?
- ¿Cuántos años tardará el Barça en pagar la deuda del Espai Barça?
- ¿Cuándo regresará el Barça a la norma 1:1?
- ¿El Barça tiene músculo económico para realizar inversiones importantes en fichajes?
- ¿Cuándo estará listo el nuevo Palau Blaugrana?
- ¿Tiene algún plan para mejorar económica y deportivamente las secciones?
ORDEN DEL DÍA
- Informe del Presidente.
- Informe y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2024/2025 para el FC Barcelona y para su grupo consolidado.
- Informe y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2025/2026.
- Ratificación del Sr. Francesc Pujol i Sabaté como nuevo miembro de la Junta Directiva.
- Ratificación del Sr. Josep Solé i Molina como miembro de la Comisión Económica.
- Ratificación del contrato con NOVADIAL CORPORATE y MIDEA.
- Informe del Síndico de los Socios y Socias.
- Espai Barça. Situación actual y próximas metas.
- Propuestas de socios y socias de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.11 de los Estatutos.
- Turno abierto de intervenciones.
Buenos días y bienvenidos a uno de los días más importantes del año para el barcelonismo. Hoy, Asamblea general ordinaria de socios compromisarios en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou a partir de las 10.00h en la primera convocatoria y 10.30h en segunda.
