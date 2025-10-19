Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FC BARCELONA

Asamblea Compromisarios Barça, en directo: discurso de Laporta, votaciones y última hora

Sigue el minuto a minuto de la 'Asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona' con todas las intervenciones

Laporta repetirá una asamblea telemática

Laporta repetirá una asamblea telemática / FC BARCELONA / SPO

Víctor González

Víctor González

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas