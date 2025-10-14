La venta de BLM no se tratará en la Asamblea del Barça

Las más de 3.000 firmas recogidas y presentadas por Marc Ciria, socio del FC Barcelona, con el objetivo de bloquear la venta de la empresa Barça Licensing & Merchandising (BLM) no será incluida en el orden del día de la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo domingo 19 de octubre. El club blaugrana ha emitido un comunicado para detallar que la iniciativa del economista solo cuenta con 1.867 apoyos válidos, cifra que "no alcanza el 3% del sufragio pasivo de la entidad a día de hoy".

El Barça ha explicado que la solicitud de Ciria "ha consistido en 3.205 registros de datos de socios y socias con la siguiente diferenciación": un primer anexo con "fotocopias de un formulario de apoyo con datos y firma de 2.605 personas adhiriéndose a la propuesta, sin indicar el número de DNI ni adjuntar copia del mismo" y un segundo anexo que consiste en "una impresión de determinadas hojas de Excel con un listado de nombres y datos de 600 personas (tres de ellas repetidas), sin referencia a ninguna propuesta concreta y sin firma de ningún tipo".

El cómputo global que ha realizado el club ha sido de 1.867 apoyos válidos, 452 apoyos inválidos por falta de cumplimiento del requisito de antigüedad (5 años), 25 apoyos inválidos por no disponer de la edad mínima, 139 apoyos inválidos por no ser socio o socia o ser ilegible, 121 apoyos inválidos por duplicidad y un apoyo inválido por falta de firma.

"Por este motivo, la propuesta no ha alcanzado suficientes apoyos para ser incluida como punto del orden del día de la próxima asamblea. En todo caso, el club reitera que no está en estudio ni hay intención de vender ninguna parte de su filial BLM, como ya se ha mencionado de forma pública en diversas ocasiones por parte de la junta directiva. Este miércoles, el FC Barcelona procederá a certificar ante notario el resultado de la verificación, acto al cual se ha invitado al solicitante", ha finalizado el comunicado del Barça.