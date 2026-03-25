Joan Garcia recuerda su fichaje por el Barça: "Estoy contento con mi decisión"

Joan Garcia está como un niño con zapaos nuevos tras su flamante primera concentración con la selección española. La casualidad ha querido que su posible debut pueda ser en Cornellà-El Prat, un estadio que conoce muy bien el de Sallent por su pasado en el RCD Espanyol. En una entrevista mantenida en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, el portero del FC Barcelona recordó su fichaje por el conjunto azulgrana, el recibimiento que tuvo en el derbi y cómo en ese partido se lució.

Joan Garcia: "nunca he tenido ningún referente" / RFEF

"Mi mejor parada fue contra el Espanyol

A Joan le preguntaron sobre la posibilidad de que pueda debutar con la Roja en Cornellà. “En cualquier campo me hace ilusión, pero es una casualidad que se ha dado así. Es especial, en Barcelona hace ilusión”, explicó.

Y recordó su fichaje por el club azulgrana: “Son decisiones que tomas pensándolo mucho, pensando qué es lo mejor para ti, con mi familia, muy contento con esta decisión. Al final, es normal cada uno expresó su opinión como quería y yo centrado”, dijo sobre el hostil recibimiento.

También ¡destacó la parada a Pere Milla en el derbi como “la mejor” de las que ha hecho en el Barça. “Y más con Pere, que siempre nos picamos”, bromeó el de Sallent.

La espectacular parada de Joan García que ha dejado al mundo con la boca abierta / LALIGA

"¿El Madrid? Sonaron muchas cosas..."

Uno de los equipos por los que sonó el pasado verano Joan Garcia antes de recalar en el Barça fue el Real Madrid. Pero Joan dejó entrever que no hubo nada serio. "Sonaron muchas cosas, pero no todas son verdad, se limitó a comentar el portero catalán.

El escaparate del Barça le ha acabado abriendo a Joan Garcia las puertas de la Absoluta, pues ya estuvo en categorías inferiores, "quemando etapas" desde la sub-16. "Cuando estás en un equipo que juegas Champions, tienes más partidos de máxima exigencia. El seleccionador ve cómo te desenvuelves en ese tipo de partidos, supongo que por eso hay más posibilidades", admitió.

"Con Flick estamos entretenidos"

Sobre el ofensivo ya menudo arriesgado sistema de juego del Barça, bromeó. "Con Flick estamos entretenidos, es un sistema que te exige muchas cosas. Cada vez me estoy sintiendo más cómodo, pero tengo 24 años y aún tengo que aprender y mejorar muchas cosas", dijo, a la vez que se definió como "un portero valiente".

A quien más necesita ahora convencer es a Luis de la Fuente, y en este sentido, espera "ponérselo difícil al seleccionador, que le entre dolor de cabeza".

"Lamine es increíble"

Y como no podía ser de otra manera, Joan Garcia hizo una referencia a su compañero en el Barça y la selección, Lamine Yamal. "Yo a veces lo pienso, es que ostia tiene 18 años. Yo pienso lo que hacía con 18 años y no tiene ni punto de comparación, es increíble. Hay que acompañarlo a él y a todos los jóvenes, intentar hacerlos mejores", concluyó.