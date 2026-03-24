Joan Garcia se pronuncia tras su primera convocatoria con la selección española

Joan Garcia ha sido convocado por primera vez con la selección española absoluta en la última ventana de partidos internacionales antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. "Tenía muchísimas ganas de tener la oportunidad de que me convocaran; ha llegado ahora, estoy muy contento y con muchas ganas", dijo en los medios oficiales de la 'roja'.

"Que te convoquen en año de Mundial, supongo que te hace estar más cerca de ir, pero voy a seguir igual que hasta ahora, trabajando día a día y mejorar. Si en verano se da la oportunidad de ir, sería un sueño para mí y me haría mucha ilusión. Lo afronto con muchas ganas de conocer a los compañeros, que hay muchos a quienes no conozco todavía", añadió.

El portero del Barça explicó que "estaba en el gimnasio trabajando porque teníamos entrenamiento" y "un fisio se me acercó con el móvil, me enseñó que estaba convocado y me dio un abrazo". En cuanto a su personalidad, el guardameta catalán reconoció que "hay que estar un poco loco para meterse ahí abajo de la portería para que te metan goles y pelotazos, pero me considero tranquilo".

El de Sallent reconoció que "nunca he tenido ningún referente", aunque acabó mencionando a Iker Casillas, Víctor Valdés y David de Gea. "Me fijaba en todos y de todos intentaba aprender un poquito", explicó.

Se trata de una convocatoria atípica, puesto que Luis de la Fuente ha convocado a cuatro porteros cuando al Mundial solo podrán ir tres. De sus compañeros bajo palos, Joan Garcia destacó varias virtudes de cada uno: "De Unai me gusta mucho la calma que transmite y para un portero es muy importante dar seguridad al equipo. De Raya me gusta lo activo que es en todas las facetas del juego, es valiente, ayuda en todo lo que puede: con el juego de pies, balones aéreos y es rapidísimo. De Remiro me gusta el juego de pies y sus reflejos, es un gato en portería".