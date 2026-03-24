Marc Bernal: "Lamine Yamal ha sobrepasado el límite, es una locura"

"La generación de 2007 es única". Así de contundente se muestra Marc Bernal en la entrevista a SPORT cuando se le pregunta por un grupo de jugadores que están dando mucho de qué hablar. Liderada por Lamine Yamal, como no podía ser de otra forma, e integrada por el propio Marc Bernal, Pau Cubarsí, y otros jugadores que ya están 'oliendo' primer equipo como Xavi Espart, Jofre Torrents o Juan Hernández, entre otros.

Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

"Soñamos juntos con la Champions"

Una generación que se atreve con todo, que tiene el descaro propio de la juventud y que no pone límite a sus ilusiones. "Hemos soñado juntos de pequeños y estamos soñando ahora para ganar títulos. Para ganar la Champions y en su caso (en referencia a Lamine y Cubarsí) también el Mundial. Son los sueños que quedan por cumplir". Raso y claro.

La Masia, si no existiera, se tendría que inventar. Allí residió Marc Bernal hasta que alcanzó la mayoría de edad. "Algunos días vuelvo a La Masia, todavía tengo amigos de mi generación y los voy a ver. Somos el único club que lo tiene y es superespecial. Nos hacemos mucho todos y tenemos un grupo espectacular", explica el de Berga.

Marc Bernal, en la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Marc Bernal sigue mucho todo lo relacionado con la base del Barça, y a la hora de 'recomendar' a dos canteranos en los que fijarse especialmente, se inclina por dos futbolistas que han estado en dinámica del primer equipo: "Hay muchos, pero te diría Dani Rodríguez y Juan Hernández, que seguro que debuta pronto".

"Apoyaré a Dro toda su carrera"

Uno de los que fue compañero de Marc Bernal hasta hace bien poco fue Dro, cuya marcha al PSG provocó un 'pequeño terremoto' hace unas semanas. "Yo estuve muchos años en La Masia y él, también. Este año, sobre todo, le cogí mucho cariño, de estar las 24 horas, en la gira nos hicimos muy amigos", recuerda Bernal, quien añade sobre la situación vivida por el centrocampista gallego: "Le apoyo al máximo en su decisión, cada uno tiene sus cosas, es su decisión y yo le voy a apoyar en toda su carrera".

Bernal, Lamine y Cubarsí son de la mágica generación del 2007 / Valentí Enrich

Y claro, había que hablar y profundizar en Lamine Yamal, a quien Marc Bernal conoce prácticamente como si fuera su hermano. Y aun así, todavía le sorprende. "Lo he podido ver desde pequeño y que haga lo mismo en la élite, en el primer equipo del Barça, es una locura. Y más cómo está jugando ahora. El hat-trick contra el Villarreal, la libertad con la que juega, cómo se lo pasa... Todo aficionado quiere ver a un jugador así", asegura Bernal en la entrevista.

Champions

Lo tiene muy claro: "Lamine es el mejor futbolista con el que he jugado. Sin duda". Incluso, pese a estar todavía en edad juvenil, la experiencia ya adquirida le permite recibir consejos de su compañero y amigo. "En partidos del nivel que yo todavía no había jugado, como de Champions o de vuelta de unas semifinales de la Copa del Rey, Lamine me ayudó a que estuviera tranquilo", confiesa Marc.

Y cuando se le recuerda a Bernal que, en su primer año de prebenjamines, el de Berga marcó más goles que el de Rocafonda (58 a 25), su respuesta no tiene desperdicio. "Eso a mí me duró dos años... Pero Lamine ha sobrepasado el límite".