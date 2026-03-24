La especial relación de Marc Bernal con Hansi Flick: "Me ayudó mucho leer el libro que me regaló cuando estaba en el hospital"

Uno de los muchos canteranos que han debutado con Hansi Flick es Marc Bernal. Pero el de Berga no es, ni mucho menos, uno más para el técnico alemán. La confianza que le dio la pasada temporada hasta la lesión llamó mucho la atención. También lo pendiente que estuvo de su recuperación. Un 'feeling' muy especial que se aprecia en la entrevista ofrecida a SPORT por el centrocampista azulgrana, que ha vuelto por sus fueros y vuelve a ser imprescindible para su entrenador.

Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

"Flick me calmó mucho"

"Hansi es una persona muy cercana. Como jugador, es algo que se agradece de un entrenador que puedas expresarte como quieras. Sentí durante la lesión que era un apoyo, y me daba consejos", explica Marc Bernal. ¿Qué consejos recibía de su técnico? "Me decía que tuviera paciencia, que todo iba a llegar tarde o temprano, y eso me calmó mucho", añade el futbolista catalán.

Un detalle que Marc Bernal apreció mucho fue cuando Hansi Flick se presentó por sorpresa y le regaló un libro de autoayuda para pasar mejor las lentas horas de la recuperación de su lesión. "Me lo leí cuando estaba en el hospital. Y la verdad es que me ayudó mucho esa lectura", asegura el de Berga.

Flick tiene esas cosas que enganchan al vestuario. Cuando se le pregunta a Bernal si le gustaría que el entrenador renovara, contesta sin parpadear: "Sí, sí, por supuesto".

Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

"Flick no tuvo ninguna culpa de mi lesión"

Y eso que el mister del Barça ha gestionado el regreso de Bernal tras su lesión a cuentagotas. Flick se ha mostrado muy protector con el centrocampista, incluso en momentos en los que el futbolista no se aguantaba las ganas de volver a jugar, como cuando en SPORT desvelamos que Marc le pidió jugar el Trofeu Joan Gamper y Hansi le contestó: "Te quiero para 15 años, no para un amistoso".

Entonces, ¿pudo influir que el propio Hansi se sintiera algo culpable por no haberle sustituido antes en Vallecas, cuando se lesionó? Bernal lo niega rotundamente. "Para nada tuvo ninguna parte de culpa. Yo ese día recuerdo haberle dicho que estaba bien, que podía aguantar", desveló en la entrevista mantenida con SPORT. "Son cosas que tú no puedes controlar, que pasan en el fútbol y en otros deportes. Se tiene que vivir con ello", añade Marc.

Hansi Flick y Marc Bernal tienen mucho 'feeling' / Dani Barbeito

"Le agradeceré toda la vida a Laporta mi renovación"

Y del entrenador, al reelegido presidente. La relación de Marc Bernal con Joan Laporta también es muy especial. El Barça le ofreció seguir hasta 2029, en lo que fue un detalle que el futbolista apreció. "Cuando me lesioné y estaba en el hospital, me ofrecieron el contrato y fue un apoyo del club que significó mucho para mí. Se portaron muy bien", recuerda el canterano azulgrana.

El presidente del FC Barcelona recibió el apoyo de los jugadores (de un amplio grupo, al menos) en la reciente jornada electoral. Bernal, como socio del FC Barcelona, fue de los que votó. "Me lo guardo para mí", asegura sobre su elección.

Pero no olvida que Laporta "en su momento, me ayudó, ma apoyó y se lo voy a agradecer toda la vida".