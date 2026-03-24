Los números de Joan Garcia ponen en un aprieto a De la Fuente

Inmersos en el tramo más emocionante de la temporada, el fútbol de clubes vuelve a pararse por el maldito parón de selecciones para disputar —en su gran mayoría— encuentros de carácter amistoso. Se trata de la última ventana de partidos antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, del que conoceremos en los próximos días los últimos países en clasificarse.

La selección española debería haber disputado la Finalissima contra Argentina, como vigentes campeones de Europa y Sudamérica, pero los ataques de Estados Unidos a Irán han impedido que el encuentro se pudiese celebrar en Qatar y la UEFA optó por cancelar el partido ante la falta de entendimiento de las dos federaciones para encontrar un nuevo escenario donde disputar dicho encuentro. En su lugar, la 'roja' jugará dos amistosos contra Serbia y Egipto en las últimas pruebas antes de la Copa del Mundo.

El debate estaba servido para conocer los porteros escogidos por Luis de la Fuente, dado que era la primera vez que podía convocar a Joan Garcia como guardameta blaugrana a pleno rendimiento. Recordemos que durante los parones de octubre y noviembre estaba lesionado. El técnico riojano, en una decisión equidistante, salomónica y sin mojarse, optó por llamar a cuatro porteros, una decisión inaudita hasta la fecha: los tres habituales de sus convocatorias (Unai Simón, David Raya y Álex Remiro) y Joan Garcia.

De la Fuente ha optado por postergar una decisión que deberá tomar en junio, cuando solo pueda convocar a tres porteros para la cita mundialista. Por lo tanto, se trata de una (la última) prueba de fuego con la camiseta de la 'roja', aunque el rendimiento de los cuatro protagonistas con sus clubes también será clave para la elección en la lista definitiva.

Simón y Remiro, a la baja

Para Luis de la Fuente, hasta ahora ha demostrado que su portero titular es Unai Simón. Sin embargo, el arquero del Athletic Club es quien peores números está registrando este curso, junto a Álex Remiro.

El guardameta de San Mamés es quien más goles ha encajado (60) y quien tiene un porcentaje de pases (55,2%) y pases en largo acertados (33,1%) más bajo; mientras que el de Anoeta es quien menos porterías a cero acumula (3), tiene un menor porcentaje de paradas (62,7%) y un menor número de goles evitados (-2,33).

Según el portal especializado en estadísticas 'Sofascore', de donde se han extraído estos datos de rendimiento, la puntuación media de ambos porteros en los partidos que han disputado esta temporada es de 6,94 sobre 10. Una valoración que se utiliza, por ejemplo, en el Fantasy para determinar la puntuación de cada jornada.

Joan y Raya, al alza

En la otra cara de la moneda encontramos a Joan Garcia y David Raya, quienes tienen datos de rendimiento este curso muy parecidos. El portero del Arsenal ha encajado menos goles (25) que el del Barça (35) y ha mantenido su portería a cero (21) en más ocasiones (15). Ambos tienen un porcentaje de paradas muy similar: 73,7% para Joan y 74,2% para David.

En cambio, el meta culer tiene una de las estadísticas más asombrosas: hasta 6,72 goles evitados. Una cifra muy superior a la del resto de adversarios. Además, tiene el mejor porcentaje de pases acertados (87,7%) y también en largo (53,1%). Por ello, la valoración promedio de su temporada con el Barça es la más alta: 7,45 sobre diez; por un 7,22 de David Raya con el Arsenal.

A continuación, los datos de rendimiento con sus respectivos clubes de los cuatro porteros convocados por Luis de la Fuente con la selección española durante el parón de marzo: