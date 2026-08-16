De Joan Gamper a una movilización sin precedentes: Basilea es historia del Barça

Basilea nunca será una ciudad cualquiera para el barcelonismo. Hablar de Basilea es acordarse de los orígenes del fundador del FC Barcelona, de la coincidencia con los colores azul y grana... y sobre todo, de un desplazamiento masivo hace ya más de 47 años sin precedentes hasta ese momento. Por eso, el amistoso que jugarán los de Hansi Flick este domingo (16.30 horas) ante el FC Basilea en St. Jakob Park es tan especial y tiene una carga tan emotiva. Un magnífico lugar para comprobar la evolución del equipo a una semana exacta para el arranque liguero en Elche y para hacer memoria.

Joan Gamper, el fundador del FC Barcelona / ARCHIVO

Gamper y Basilea

Joan Gamper, en aquella época Hans, no nació en Basilea, pero sí muy cerquita, en Winterrthur, a poco más de 100 kilómetros de distancia. Fue el FC Basilea, fundado en 1893, donde lució en dos partidos el brazalete de capitán con solo 19 años, siendo ya un delantero muy destacado en Suiza.

Además de coincidir Basilea y Barça en las siglas de los clubes (FCB), también comparten los mismos colores, aunque la versión oficial del FC Barcelona señala que el origen del azul y grana en las camisetas procede del equipo de rugby de la escuela Merchant Taylors, en Crosby (Liverpool), donde estudiaron los hermanos Witty, quienes propusieron esta indumentaria.

En todo caso, Gamper fundó el Barça en 1899 y el FC Basilea siempre ha sido un club hermano a lo largo de toda la historia. Y el destino quiso que en esta ciudad suiza, justo 80 años después (en 1979), el FC Barcelona lograra su primera Recopa de Europa y protagonizara un desplazamiento de barcelonistas que todavía hoy se recuerda.

Los aficionados del Barça en el St. Jakobs Stadion de Basilea / FCB

30.000 culés en Basilea

Porque fue histórico y sin precedentes hasta ese momento. El 16 de mayo de 1979 se movilizaron más de 30.000 barcelonistas (algunas fuentes hablan incluso de 35.000) para la final contra el Fortuna Dusseldorf que se celebró en el antiguo St. Jakob Stadion, con capacidad para 58.500 espectadores.

Para hacernos una idea de la 'marea azulgrana', señalar que del rival hubo unos 10.000 aficionados, pese a que la ciudad alemana de Dusseldorf está a poco más de 500 kilómetros de Basilea, y Barcelona, casi al doble de distancia.

Hansi Krankl y Juan Manuel Asensi levantan la Recopa en St. Jakobs Park enfundados con la camiseta del rival, el Fortuna Dusseldorf / RAFA SEGUI / EDECASA

Las banderas azulgranas y las 'senyeres' dieron colorido a la capital cultural de Suiza en una jornada inolvidable que tuvo el colofón con la victoria blaugrana por 4-3 tras una agónica prórroga. La celebración siguió en Barcelona, donde más de un millón de aficionados se congregaron en las calles de la ciudad para recibir a los protagonistas y festejar esta conquista.

'Tente' Sánchez, Juan Manuel Asensi, Carles Rexach y Hansi Krankl fueron los goleadores del equipo dirigido en el banquillo por Quimet Rifé. La primera de las 4 Recopas de la historia del Barça, el equipo más laureado de la competición que disputaban los vencedores de las respectivas Copas de cada país. Los azulgranas la volvieron a conquistar en 1982, 1989 y 1997.

La llegada de la Recopa de Basilea a Barcelona / EL PERIODICO

Regreso en la Champions League

No será este domingo la primera vez que vuelva el FC Barcelona a Basilea tras este hito que marcó a todo el mundo del fútbol por la capacidad de movilización del barcelonismo en una época en la que no era tan fácil desplazarse como ahora.

El 22 de octubre de 2008, FC Basilea y Barça se vieron las caras en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Un partido que los entonces dirigidos por Pep Guardiola solventaron con una implacable 'manita' (0-5) gracias a un doblete de Bojan Krkic, y a los goles de Leo Messi, Sergio Busquets y Xavi Hernández.

Bojan Krkic, autor de un doblete contra el Basilea en el 0-5 de la Champions League 2008/2009 / MARC CASANOVAS

Un gran augurio, pues aquella edición terminó con el Barça levantando la 'orejona' en el Olímpico de Roma tras una exhibición del equipo azulgrana ante el Manchester Uinited (2-0). Basilea, de una manera o de otro, siempre aporta ilusión al barcelonismo.