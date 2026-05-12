La historia que hay detrás de la bandera de Gavi en las celebraciones de la Liga

Gavi celebró el título de Liga sobre el césped del Camp Nou con una bandera anudada a la cintura. Se trata de una imagen que ya se vio en la rúa de la Liga 2022-23 y se repitió tras la final de Copa de 2025. Se trata, pues, de la tercera vez que el canterano luce la misma enseña con orgullo. Y es que detrás de esa bandera se esconde la historia de un barcelonista cuya admiración por Gavi viene de lejos, incluso de antes de que el andaluz llegara a la primera plantilla del Barça. El diseño no tiene nada de extraordinario: se ve una ilustración en primer plano de Gavi rodeado por el nombre originario de la entidad: Foot-ball Club Barcelona.

Gavi celebra los títulos del Barça con una bandera muy especial / SPORT

El responsable directo de esa imagen que se repite con cada título conquistado por el Baça se llama José, un andaluz que lleva siete años viviendo en Barcelona y culé desde niño. La idea nació en cuanto Gavi subió al primer equipo. “Como era andaluz me sentía muy identificado con él”, explica. Aunque no solo era una cuestión de origen, sino también de carácter: “Por su barcelonismo tan pasional”, resume.

Y es que cuenta que siempre ha sido muy del Barça y que le han marcado futbolistas con esa personalidad tan marcada. “Siempre me han gustado los futbolistas así, un poco con carácter y demás, Puyol, Luis Enrique, gente así”, explica. En Gavi, pero también en Fermín López, encontró algo que le removió por dentro. “Siempre había tenido la espinita de que ningún andaluz había llegado a mucho con el Barça. Entonces, cuando vi jugar a Gavi y vi sobre todo su manera de defender la camiseta del Barça, me hizo recordar a cuando era un niño”.

La bandera de Gavi surge de la admiración de un culé andaluz / SPORT

A partir de ahí ideó su particular homenaje. “Si en mi época de niño me hubieran preguntado qué quería ser de mayor, seguramente habría dicho que ser Gavi o alguna cosa muy similar”, cuenta. Y añade: “Entonces se me ocurrió hacer la bandera como homenaje al sentimiento que demuestra Gavi por el Barça y el que yo sentía cuando era un niño”.

Gavi celebra los títulos del Barça con una bandera muy especial / SPORT

La historia no se quedó en una simple idea. Se las ingenió para hacerle llegar la bandera al jugador. La primera vez fue en la rúa del título de Liga 2022-23. “Se la tiré desde la calle y él la cogió”, recuerda José. La segunda llegó en la final de Copa de 2025. Y la tercera, en esta última celebración. “Ayer se la ofrecí y vino también a buscarla”. Asegura, de hecho, que “a veces me la ha pedido él”.

De esta manera, la bandera se ha convertido ya en una pequeña tradición en las celebraciones de Gavi, que se la ha hecho suya gracias a un aficionado que vio en el de Los Palacios todo aquello que le identifica con el Barça, pero que también le recuerda sus orígenes.