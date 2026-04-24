El tremendo elogio de Flick a Gavi: "Estoy impresionado"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, tiene claro que la plantilla rebosa calidad y juventud para marcar un ciclo importante de éxitos. El técnico pidió fichajes para mejorar el proyecto y dejó claro que necesitaba líderes sobre el terreno de juego. Y, para él, uno de ellos puede ser Gavi, un futbolista del que está enamorado futbolísticamente: "Cuando hablé de líderes lo dije independientemente de la edad. Va mucho con la personalidad de cada jugador y está claro que Gavi puede ser uno de ellos. Ha vuelto mucho más maduro y centrado. Estoy impresionado con él".

Flick indicó que es uno de los jugadores más competitivos del equipo y que su carácter contagia a sus compañeros, algo muy importante en los partidos decisivos de cada temporada: "Ha regresado fantástico y está comprometido con el equipo. Lo da todo. Da el cien por cien por sus compañeros y por el equipo y eso es muy importante para nosotros".

Gavi explicó tras el encuentro ante el Celta que él estaba preparado para ser uno de los líderes del futuro y Flick también lo tiene claro: "Sin duda". Su recuperación física ha sido encomiable y ha olvidado totalmente la lesión de rodilla. Gavi sabe que va a tener mucha competencia la próxima temporada, con Pedri, De Jong, Bernal, Olmo o Fermín, pero tiene claro que su rendimiento puede dar un plus al equipo para luchar por títulos importantes.