Gavi se 'moja' sobre los dos más peligrosos en la fiesta de campeones tras el Clásico Barça-Madrid: "Yo soy el tranquilo"

Una de las almas del vestuario del FC Barcelona tiene nombre, apellidos y hasta apodo. Pablo Páez Gavira 'Gavi'. El andaluz ha vivido unos últimos años durísimos para un futbolista tan joven. Dos lesiones de rodilla muy graves que han puesto incluso en peligro su carrera. Pero es un jugador de una raza especial. Resiliente, terco y muy seguro de si mismo.

Los jugadores del FC Barcelona (i-d) Fermín López, Gavi y Dani Olmo celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

Y gracias a ese tesón, al trabajo realizado a rajatabla y a todos los profesionales que le rodean Gavi ha vuelto a sentirse futbolista. Y se ha erigido, casi de forma inesperada, en uno de los protagonistas sobre el césped del 'rush' final de competición del club barcelonista.

Un protegido

Seis titularidades seguidas, algo impensable hace un par de meses. Su vuelta fue muy progresiva, tanto que hubo algo de incomprensión al principio sobre que no participara más. Pero Flick lo apadrinó en su momento. Es uno de sus protegidos (tanto, que en las fotos de los derbis contra el Espanyol aparece siempre con la camiseta del '6' de Gavi).

Gavi, en el partido ante el Celta / Dani Barbeito

"Si estoy aquí es por mi mentalidad. Me ha ayudado mi familia y gente del club. Los fisios son los mejores del mundo para mí. El míster confía mucho en mí, es como un padre para mí y le estoy muy agradecido, no es fácil ponerme a jugar después de la lesión. Flick sabe de mi talento y mentalidad", aseguraba a Movistar+ tras el Clásico el sevillano.

Sobre Vinicius

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Vinicius es un jugador caliente como yo. Es un jugadorazo. Estaba diciéndole algo a la grada y le dije que se callara la boca", explicaba Gavi acerca del momento en el que se le vio discutiendo con el brasileño.

Fermín, Gavi y Olmo se han formado en La Masia / Valentí Enrich

Por último, preguntado sobre quiénes eran los dos más peligrosos de cara a la celebración, Gavi se mojó: "Soy muy tranquilo fuera del campo, Lamine y Ferran son peores que yo en el equipo".