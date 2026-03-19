El calvario invisible de Gavi tras su regreso con el Barça: "Más dolores de cabeza, más sufrimiento y más angustia"

Gavi ha vuelto a sonreír sobre el césped, pero el camino hasta su ansiada reaparición en el reciente duelo liguero ante el Sevilla ha estado repleto de fantasmas. El centrocampista andaluz, que volvió a vestirse de corto tras más de seis meses en el dique seco, ha tenido que librar una dura batalla que, más que física, ha sido en gran parte mental.

El propio jugador reconoció tras el partido que esta segunda etapa en la enfermería le ha resultado incluso más difícil de gestionar que la primera. Cabe recordar que el primer gran varapalo en la carrera de Gavi fue una gravísima rotura del ligamento cruzado anterior y menisco que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante un año entero.

Gavi vuelve tras más de seis meses / Valentí Enrich / SPO

Según ha desvelado el periodista Xavi Campos en el programa 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio, dirigido por Laia Tudel, ha sido esta segunda lesión (centrada en el menisco) la que le ha generado "más dolores de cabeza, más sufrimiento y más angustia".

No ha habido ningún contratiempo médico grave. La sutura del menisco sanó correctamente y la evolución física avanzó según los plazos establecidos, pero el verdadero obstáculo de Gavi, según explica Campos, fue el miedo. Al tratarse de una recaída en la misma articulación, la posibilidad de una nueva rotura lo paralizaba a medida que las cargas de trabajo y la intensidad de la recuperación iban en aumento.

El pánico a no poder volver a rendir a su máximo nivel y la incertidumbre de su futuro generaron en el palaciego semanas de mucho nerviosismo. Llegó a dudar de sus propias capacidades, pasando por momentos de auténtico bajón anímico.

Afortunadamente, Gavi logró superar esa barrera psicológica. El premio a ese sufrimiento silencioso se materializó en el partido contra el Sevilla, donde se le vio con confianza, suelto sobre el verde y dejando atrás los miedos. El emotivo abrazo que se fundió con Hansi Flick antes de saltar al campo fue la viva imagen de la liberación tras meses de inquietud.

Gavi y Flick se abrazan antes de la vuelta del andaluz / Valentí Enrich @VALENRICH

¿Opciones de llegar al Mundial?

Con su vuelta a los terrenos de juego ya consumada, la gran pregunta ahora es si a Gavi le dará tiempo a coger el ritmo competitivo necesario para estar en la lista de la selección española para el próximo Mundial.

El seleccionador nacional Luis de la Fuente saluda a Gavi a su llegada a la concentración que el combinado nacional comienza en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / Pablo Garcia/RFEF / EFE

Desde un punto de vista estrictamente futbolístico, los plazos son muy ajustados para que llegue al 100%. Sin embargo, la información de Catalunya Ràdio destaca un factor clave: Luis de la Fuente lo considera una pieza indispensable a nivel de grupo. El seleccionador no olvida que el calvario de Gavi comenzó precisamente defendiendo la camiseta de 'La Roja' y siente una gran responsabilidad moral hacia él.

Su peso en el vestuario es tal que ya estuvo presente en la celebración de la Eurocopa 2024 en Berlín, viviendo el título como un convocado más. Por ello, nadie en el entorno de la Federación se atreve a descartar su presencia en la cita mundialista. Gavi ha vuelto, y lo ha hecho más fuerte que sus propios miedos.