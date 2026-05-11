El emotivo mensaje de Gavi a Dembélé tras ganar la Liga: "Es más que un amigo. Hablamos todos los días"

Ousmane Dembélé es un tipo discreto. El astro francés no suele mostrar demasiadas cosas de su vida privada ni de su círculo más íntimo. Por lo menos sobre el césped, parece un futbolista tranquilo, que no dice mucha cosa y que busca pasar desapercibido. Por eso sorprendió a todo el mundo con su publicación en su Instagram personal tras clasificarse para la final de la Champions League.

Al extremo galo no se le ocurrió otra cosa que publicar la declaración de Gavi tiempo atrás, en la que se dirigía a todos sus 'haters', quienes aseguraban que solo destacaba por su garra y entrega sobre el campo. “Mucha gente piensa que no sé jugar al fútbol, pero no tienen ni puta idea. Es la verdad, pero es comprensible. Al final es el fútbol y cada uno piensa lo que quiere”, comentó el centrocampista culé.

Este domingo, una semana después de eso, el Barça se proclamó campeón de Liga ante el Real Madrid y en el Camp Nou, un escenario idílico que facilitó el ambiente festivo entre la plantilla blaugrana. Gavi, entre muchos otros jugadores del equipo que dirige Hansi Flick, atendió al micrófono de Movistar Plus+ y, entre otras cuestiones muy interesantes, habló de su relación con Ousmane Dembélé.

Al andaluz le preguntaron por la mencionada publicación de Ousmane y no dudó en expresar públicamente el afecto que le tiene: “Ousmane es mi hermano. Es más que un amigo, hablamos todo el tiempo y estoy muy feliz por él. ¡Es el mejor del mundo con Lamine Yamal!”.

Dembélé y Gavi disputaron 59 partidos juntos durante la etapa de ambos en el Barça. Un total de 2.709 minutos de juego compartidos y muchas anécdotas en el día a día les ayudaron a tejer una amistad que, a día de hoy, tiene mucha fuerza pese a estar separados entre Barcelona y París.