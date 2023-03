El hermano de Amrabat explica porqué no fichó por el Barça

Nordin Amrabat dejó claro que la Fiorentina no le dejó ir porque la opción de compra no era obligatoria "Sofyan tenía muchas ganas de ir, mucha esperanza, pero no pudo ser"

El no fichaje de Sofyan Amrabat por el Barça en el mercado de invierno aún colea. El hermano del jugador, Nordin Amrabat, también futbolista, explicó las claves del fracaso de las negociaciones con la Fiorentina. "El Barça llegó con una ofrta de cesión por Sofyan dos o tres días antes del cierre del mercado, pero fueron incapaces de incluir una opción de compra obligatoria y ahí se acabó todo", comentó a 'ESPN'.

Nordin Amrabat señaló que su hermano estaba muy ilusionado con la posibilidad de ir al Camp Nou. "Sofyan tenía muchas ganas de ir al Barça y mucha esperanza en que toda la operación pudiera darse porque el Barça sí ofreció una buena tarifa para el préstamo pero la Fiorentina no le djeó ir".

Sofyan Amrabat llegó a expresar su deseo públicamente para presionar a la Fiorentina, pero no hubo manera de que se pudiese abrir una negociación, ya que el club italiano exigió una cesión con compra obligatoria o un traspaso. El club blaugrana llegó a ofrecer 40 millones de opción de compra, pero se rompió la negociación. Ahora parece poco probable que Amrabat pueda llegar en verano porque la Fiorentina exige un traspaso de 40 millones de euros y hay varios equipos interesados.

De hecho, el club italiano aspira a retener al jugador y le va a presentar una oferta de renovación hasta el 2027 con una mejora sustancial de contrato. El Liverpool también se ha interesado por su situación pero el Barça no puede pagar traspaso por su situación de límite salarial desbordado.