Pedri: "Lo queríamos hacer por Flick, por todo lo que nos ha dado"

El Spotify Camp Nou fue una fiesta durante toda la noche del domingo pues la jornada fue casi redonda: triunfo en el clásico frente al Real Madrid y, además, conquistando una nueva Liga para las vitrinas del club, la número 29. Sin embargo, existía un cierto sabor agridulce para la plantilla y el staff blaugrana después de que se conociera por la mañana el fallecimiento del padre de Hansi Flick.

De ahí que los jugadores demostraran al entrenador alemán su afecto y agradecimiento al final del encuentro. Primero, manteándolo como es tradicional cuando se consigue un título, y después expresando con palabras el respaldo a Hansi.

Fue el caso de Pedri, elegido MVP del partido y que confesó que la conquista de la Liga "sabe a gloria, lo queríamos ganar en un clásico para la historia. Hemos hecho un gran partido y ahora a celebrarlo, que no se consigue todos los días". El futbolista canario explicó que se habían marcado como objetivo no dejar pasar esta oportunidad. "Lo queríamos hacer por Flick, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido".

También el capitán Frenkie de Jong atendió a los micrófonos de 'Movistar' para reconocer que "todos los títulos son especiales, este más porque lo ganas en casa contra el Madrid". Frenkie, que se incorporó al juego en el segundo tiempo, aseguró que "Hansi es muy importante, tiene las ideas muy claras y nos da mucha libertad para demostrar nuestra calidad".

"El año que viene, a por la Champions"

El centrocampsita holandés aseguró que pese a tener pendiente el reto de ganar una nueva Champions, los jugadores del Barça estaban muy contentos por el éxito en la competición doméstica. "Cada título que ganas hay que celebrarlo por todo lo alto, y más una Liga. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo y el año que viene tendremos una nueva oportunidad".

También Gerard Martín aseguró que en este clásico "teníamos que dar un extra por Flick y estar todos juntos". El joven defensa del Barça añadió que además "me quiero acordar de mi abuelo Fernando, que falleció hace menos de un mes. Va para él".

Como sus compañeros, Gerard destacó que "ganar una Liga contra el Real Madrid no se había dado nunca y es muy especial". A pesar de todo, el central azulgrana aseguró que antes del choque "estaba muy tranquilo". Después, en el duelo "hemos dominado bien el partido".

Eric, el compromiso culé y el Mundial

Otro canterano con peso específico en el equipo, Eric Garcia, incidía igualmente en que "ha sido un día duro por lo sucedido con el mister, pero había que cerrarlo hoy" y levantar el título de la Liga ganando el clásico.

Eric ha ido creciendo pese a que tuvo algunas temporadas difíciles para él e incluso tuvo que vivir una cesión al Girona. "Confío mucho en mí y sé de mi potencial. El mister me ha dado confianza y me ha puesto en sitios donde no había jugado nunca".

El poder celebrar un éxito así junto a la 'Gent blaugrana' fue un valor añadido para los jugadores y así lo admitió Eric. "Somos un equipo joven, los que estamos desde pequeños en el Barça sabemos lo que significa. Nos hubiera gustado estar en dos finales más", en referencia a la Champions y la Copa, "pero vamos mejorando y la Liga premia la regularidad".

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Pese a todo, está convencido de que finalmente caerá una nueva Champions para el Barça. "Tenemos un grupo muy bueno, con mucho futuro y un mister que nos sabe apretar, que es lo importante. Cuando las cosas no salen tan bien, está para apretarnos". Y dejó un recado para Luis de la Fuente cuando le preguntaron por el Mundial: "Tengo muchas ganas de Mundial, si no voy, que no sea por no haber dado mi máximo nivel".