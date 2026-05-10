Un Barça imperial aplasta al Madrid y alza el título de Liga

Era como si todos supiéramos que iba a pasar, pero nadie quisiera darlo por hecho por miedo al qué dirán. Todo el mundo sabía que el Barça llegaba en un momento de forma infinitamente mejor y, lo más importante, unido y con una plantilla que rema en la misma dirección. El Spotify Camp Nou acompañó y, desde el primer minuto, la afición empujó sabedora de que la posibilidad de vencer al Madrid en casa y alzar el título liguero —algo insólito— era más que real.

Y poco tardó el trabajado equipo de Hansi Flick en abrir la lata.

Marcus Rashford aprovechó una falta en el borde del área sobre Ferran Torres para anotar un auténtico golazo por toda la escuadra y dar la razón a quienes quieren quedarse al británico en propiedad.

La sensación era que aquello solo era el inicio de una noche maravillosa. Apenas diez minutos más tarde, Pedri puso un espectacular pase de 40 metros al otro costado del campo; Olmo controló y asistió de maravilla a Ferran Torres, que anotó otro auténtico golazo por la escuadra para poner el 2-0 antes del minuto 20 de partido.

Un marrón para Arbeloa

Arbeloa, que no sabía dónde meterse, daba instrucciones moviendo los brazos inútilmente en un Spotify Camp Nou que rugía, haciendo imposible que los jugadores escucharan su voz. Gonzalo tuvo una clarísima para recortar distancias y remató solo ante Joan García, pero cuando no es tu noche, no es tu noche.

Nada le salió al equipo de Arbeloa, que además tuvo que escuchar al gol norte gritar: “Cono quédate, cono quédate”.

Y cuando parecía que el Real Madrid podía hacerse con el control del encuentro, apareció Pedri y, con la pausa de quien entiende el fútbol un segundo antes que el resto, volvió a poner orden y calma en el Barça para marcharse al descanso con ventaja y el partido bien encarrilado.

Nada más regresar del túnel de vestuarios, Dani Olmo y Asencio se encararon tras una dura entrada sobre Ferran Torres, en una escena que devolvió por momentos la tensión y el fuego competitivo de aquellos Clásicos de la era de José Mourinho —quién sabe si regresará en breve al banquillo blanco—.

La euforia de los jugadores del Barça / V. Enrich

El Spotify Camp Nou, con una entrada histórica y completamente entregado, disfrutaba al ritmo de los “olés” mientras el Madrid perseguía el balón sin descanso ni soluciones. Desbordado y sin rumbo, el conjunto blanco corría de un lado a otro incapaz de inquietar a un Barça dominante, maduro y absolutamente dueño del partido. En el centro de todo aparecía un Pedri majestuoso, manejando cada posesión a su antojo y marcando el ritmo de una exhibición azulgrana que rozó la perfección.

La jugada que terminó de encender al Spotify Camp Nou llegó pasada la media hora, cuando Gerard Martín frenó con una serenidad espectacular la arrancada de Brahim. El estadio rugió ante una acción defensiva monumental que desató la ovación de toda la grada.

El tiempo fue pasando y el Madrid, gris y completamente superado, lo intentaba sin fe ni claridad ante un Barça dominante y dueño absoluto del partido. Y como si el guion estuviera ya escrito, a falta de diez minutos el Spotify Camp Nou explotó de euforia tras una tangana entre Raphinha y Trent.

El estadio se vino abajo al ritmo del ya mítico “madridista el que no bote” o "campeones, campeones", mientras el equipo de Álvaro Arbeloa terminaba completamente desquiciado ante la superioridad azulgrana.

La noche más emocionante

Cuando el Barça rozaba ya el tercer tanto, el colegiado señaló el final del encuentro y el estadio se vino abajo.

El conjunto azulgrana derrotaba con autoridad al eterno rival y conquistaba una Liga histórica, sacándole 14 puntos al Real Madrid en una noche cargada de emoción para Hansi Flick tras el reciente fallecimiento de su padre. Y mientras la grada coreaba su nombre entre bufandas al viento y lágrimas de alegría, quedaba una sensación imposible de ignorar: Flick no solo ha devuelto al Barça a lo más alto, también le ha devuelto el alma a un club que vuelve a sentirse invencible.