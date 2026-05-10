Las obras en Canaletes no frenan la euforia: fiestón en la Plaça Catalunya

Un detalle impidió que la fiesta por el 29º título de Liga del Barça se hiciese, como suele ser habitual, en la Font de Canaletes. La zona que rodea la mítica fuente, en el primer tramo de la Rambla, está en obras.

Pero las obras no frenaron la euforia: miles de barcelonistas se congregaron muy cerca de Canaletes, en la explanada de la Plaça Catalunya, un espacio amplio, ideal para acoger a tantos aficionados que quieren celebrar la segunda Liga de Flick.

Aunque el entrenador alemán perdió a su padre horas antes del partido, la euforia por el título se disparó en toda la ciudad ya desde que Rashford abrió el marcador ante el Real Madrid. El 2-0 de Ferran Torres fue simplemente la puntilla a un Madrid que ya había tirado la toalla de la Liga semanas antes.

Muchos aficionados del Barça se acordaron del eterno rival: algunos, con conos de plástico en la cabeza, en alusión a Arbeloa, entrenador del Real Madrid que no logró enderezar el rumbo del equipo tras la destitución de Xabi Alonso, a mediados del mes de enero.

Aunque la lluvia amenazó con deslucir ligeramente la celebración, nada ni nadie frenó a la afición: en su mayoría jóvenes, con unas ganas enormes de festejar, el barcelonismo se citó en la Plaça Catalunya para emocionarse, gritar y celebrar que el Barça ha sido, con diferencia, el mejor equipo de España. Lo dice el título de Liga, lo dicen las sensaciones y lo dicen todos los números.

Una cita histórica

El motivo de que el barcelonismo celebre sus títulos en la fuente de Canaletes hay que buscarlo a comienzos del siglo XX: allí se encontraba la redacción del diario deportivo 'La Rambla'. En ese momento, aún no se utilizaba la radio, por lo que los reporteros recibían por teletipo toda la información de los enfrentamientos y, después, exponían en una pizarra los resultados de cada jornada para que los aficionados pudieran verlos. Por eso, cada vez que los azulgranas ganaban, las celebraciones llenaban el lugar.

Fiesta en Plaça Catalunya / X. E.

La tradición continuó pese a que se empezó a utilizar el transistor, siguió siendo habitual ver durante los partidos grupos de aficionados escuchando la radio para seguir el partido.

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Ha pasado mucho tiempo, pero algunas cosas no cambian, como la tradición de celebrar los títulos en Canaletes: o, como ha sucedido este domingo, unos metros más arriba, en plena Plaça Catalunya, en el corazón de la capital catalana.