Gavi se sigue engrasando rumbo al Mundial

Gavi ha vuelto con la clara intención de ayudar a conseguir el título de Liga y estar en la lista para el Mundial del 2026. La primera condición la está cumpliendo al completar ante el Celta otros 45 minutos y la máquina, poco a poco, se está engrasando para volver a ofrecer su mejor versión.

De momento, las sensaciones son muy positivas. Gavi ha encadenado los tres últimos partidos como titular y sigue acumulando minutos de calidad. Ha saltado en el once en partidos de trascendencia como los dos últimos de Liga frente al Espanyol y Celta para ampliar la ventaja en la Liga, mientras que también fue de la partida en el intento de remontada en el Metropolitano en la Champions League.

Gavi se situó de extremo izquierdo frente la cuadro vigués / AFP7 vía Europa Press

Antes ya había disputado media parte también en la Champions frente a los rojiblancos en el Spotify Camp Nou, mientras que salió 13 minutos en la Liga en la trilogía frente a los rojiblancos y 9 minutos más contra el Sevilla en la que fue su reaparición.

Concentrados el 30 de mayo

Gavi aún tiene un mes por delante para continuar con su rodaje. Con la Liga en el bolsillo tendrá minutos y confía en estar el día 30 de mayo en Las Rozas para formar parte de la relación de 26 futbolistas que afrontarán la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis de la Fuente siempre ha mostrado mucha confianza en Gavi y, si lo ve totalmente recuperado, formará parte de esta convocatoria. El de Los Palacios es un miembro más de la familia de la selección, como ha demostrado con su presencia a poco que ha estado en condiciones de reforzar a la Roja.

Gavi es un referente para la selección española / Pablo Garcia/RFEF

Así ocurrió en la última Nations League, participando incluso de la semifinal frente a Francia, y en la final de la Eurocopa del 2024, cuando estuvo animando al equipo como un miembro más de la expedición. Gavi se sumó a los festejos disfrutando entre unos compañeros en los que añade un plus siempre que está presente.

De la Fuente lo está siguiendo en profundidad, al igual que el resto de internacionales, trabajando con una amplia lista de futbolistas por si surge cualquier contratiempo. Gavi es uno de sus futbolistas importantes siempre y cuando su físico acabe de responder perfectamente.

Cuidados en la medular

En cualquier caso, para el staff de la Roja es una satisfacción tener a otro jugador donde elegir. Igual de felices que se han sentido con el regreso de Fabián Ruiz con el PSG, una vez superada su fisura en la rótula de la pierna izquierda, y que Merino esté con opciones todavía de llegar, pese a la intervención en el pie derecho. Rodri es otro futbolista al que siguen con detenimiento tras sufrir una pequeña lesión en la ingle en el partido ante el Arsenal y tuvo que parar frente al Burnley.

Fabián Ruiz, jugador del PSG / Europa Press

Al final de temporada es cuando más se agolpan las lesiones y el seleccionador debe tener preparadas alternativas. El caso de Gavi es uno de los muchos que tiene en cuenta por su calidad y versatilidad. En el Barça ha jugado de pivote, interior y de extremo izquierdo, por lo que es un futbolista que aporta muchas soluciones juegue donde juegue.