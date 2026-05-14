Gavi amplía su marca personal: nuevo acuerdo con L'Oréal Paris Men Expert

Pablo Gavi sigue consolidándose no solo como uno de los futbolistas más prometedores del mundo, sino también como un referente en el ámbito extradeportivo. El mediocentro del FC Barcelona ha anunciado su incorporación como nuevo embajador de L'Oréal Paris Men Expert, ampliando así su huella comercial y su influencia más allá de los terrenos de juego.

El propio jugador lo comunicó en sus redes sociales, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores en Instagram (@pablogavi). En un vídeo y mensaje directo, Gavi declaró: "Vengo a contaros que soy uno de los elegidos para formar parte de la familia Men Expert". El anuncio ha generado mucha expectación entre su gran marea de fans.

Según el comunicado de la marca, Gavi se convierte en el nuevo altavoz de L'Oréal Paris Men Expert en un momento clave de su carrera. "Considerado como uno de los grandes descubrimientos del fútbol español de los últimos años, el jugador del FC Barcelona ha demostrado una personalidad única dentro y fuera del campo, convirtiéndose además en uno de los goleadores más jóvenes de la historia del fútbol español", destaca la compañía francesa.

De las lesiones a la ilusión por el Mundial 2026

El centrocampista ha atravesado unos años complicados por las lesiones, especialmente problemas en la rodilla que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Sin embargo, su regreso ha sido sólido. Tras superar dos lesiones importantes, el andaluz ha recuperado su mejor versión bajo las órdenes de Hansi Flick, contribuyendo a los éxitos recientes del Barça, como la conquista de la Liga.

Gavi celebra los títulos del Barça con una bandera muy especial / SPORT

En el plano internacional, se espera con ilusión su participación en el Mundial de 2026. Luis de la Fuente, seleccionador español, ha mostrado confianza en él tras su buena evolución, y todo apunta a que Gavi estará en la convocatoria para la cita de norteamérica.

Fuera del campo, el joven talento no para de crecer. Con su autenticidad, determinación y capacidad de superación, Gavi conecta perfectamente con los valores de L'Oréal Paris Men Expert, que busca referentes capaces de inspirar a toda una generación. Este acuerdo refuerza su imagen como icono moderno del fútbol español, capaz de combinar pasión por el deporte con proyección en el mundo de la imagen y el cuidado personal.

Con energía renovada y muchos retos por delante, Gavi continúa disfrutando del fútbol al máximo nivel mientras construye una marca personal cada vez más potente. El futuro, tanto en lo deportivo como en lo comercial, se presenta brillante para el joven de Los Palacios.