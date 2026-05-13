Eric Garcia, en la prelista de De la Fuente

Eric Garcia puede estar en el Mundial del 2026. El jugador ha sido uno de los 55 inscritos en la prelista de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo y podría estar entre los elegidos en la relación final de 26 hombres. SPORT ha podido confirmar su presencia, según fuentes cercanas a la Federación.

El seleccionador Luis de la Fuente ha valorado la versatilidad del de Martorell para incluirlo en una relación que es vinculante. Es decir, el seleccionador no puede cambiar esta primera relación y de ahí saldrán los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo.

Eric Garcia no ha sido convocado en ninguna lista de Luis de la Fuente, si bien en la última, el técnico admitió que la ligera lesión muscular había sido el motivo. Eric era un fijo del riojano en las inferiores y era muy extraña su ausencia en todas las convocatorias.

El seleccionador facilitará la convocatoria final de los 26 elegidos el 25 de mayo en Las Rozas, aunque tiene tiempo hasta el 1 de junio para enviar la lista definitiva a la FIFA.

Eric Garcia, en un entrenamiento en Qatar / JuanJo Martín / EFE

Eric Garcia siempre ha jugado de central con Luis de la Fuente, pero no había descubierto aún las facetas del canterano barcelonista como lateral derecho o pivote defensivo. En ambas posiciones ha cumplido muy bien, sobre todo de lateral.

En el carril diestro puede tener su sitio con la ausencia de Carvajal. Marcos Llorente y Pedro Porro fueron los últimos convocados, aunque ninguno de ellos es incompatible con Eric Garcia. En realidad, Pedro Porro sería el único lateral derecho nato, si bien está sufriendo esta temporada en un Tottenham que lucha por eludir el descenso.

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Eric Garica se volvió a exhibir en el Clásico y ha sido la confirmación definitiva de que puede ser un fijo para el Mundial. Sería el segundo consecutivo después de haber sido llamado por Luis Enrique Martínez para la cita de Qatar en 2022. Eso sí, en la primera Copa del Mundo no tuvo minutos en ninguno de los cuatro partidos que disputó España con la pronta eliminación frente a Marruecos.